新壽點頭北士科「合意解約」取回成本 魏寶生：塞翁失馬焉知非福

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生親自對外說明，董事會已授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。記者杜建重／攝影
新光人壽下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生親自對外說明，董事會已授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。記者杜建重／攝影

台新新光金（2887）子公司新光人壽22日召開記者會宣布董事會決議放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府就「合意解約」展開流程。新光人壽董事長魏寶生表示，只要求拿回T17、T18地上權成本，若北市府願意補償金額，考慮建議董事會用在公益，而他也說，雖然T17、T18新壽無法繼續下去，但「塞翁失馬、焉知非福」，還是希望讓輝達（NVIDIA）在台灣落地發展。

新壽22日召開記者會，由新光人壽董事長魏寶生、副總經理陳芝貴、法遵長高全國、法務長郭志剛出席。

魏寶生於記者會上表示，今天董事會唯一的議案，就是授權董事長與北市府進行合意終止T17、T18地上權契約，「此案董事會全員無異議」。他也提到金融業公司治理是非常重要嚴肅的課題，因此過去近一年來，他與市府及輝達團隊多次溝通、協調，都是在公司治理的原則下，並持續向董事會回報最新進展。他也直言，做出這項決策過程中，對於是否會有「背信」疑慮，董事會非常審慎看待，他也須善盡管理人的責任。

對於合意解約的成本是多少，魏寶生不願透露，但提到，應返還新壽已支付之相關成本，以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利之機會，以化解僵局。他強調，金融業是高度監理的行業，「不可能獅子大開口」。至於北市副市長李四川曾提「5至8億元補償金」，魏寶生說，「還沒跟李副市長談，如果他願意補償金額，考慮建議董事會用在公益」。

對於外界關注的「動土爭議」，魏寶生說，T17、T18原具開工條件，惟部分證照申請遭北市府要求補件或退件，因此「荒蕪不能完全歸責於新壽」，金管會也說明新壽並未違反規定，新壽一切合法合規合契約。過程中也與市府、輝達溝通，希望能找到三方能圓滿的狀態，可惜三方立場，共識難以達成。

魏寶生透露最終此案獲律師認同，「這個案子也驚動台新新光金董事長吳東亮親自發函給輝達執行長黃仁勳」，表達支持其落地意願，並說明立場。他強調，這案的商業條件是輝達主動找上新壽，希望新壽與輝達協商，但市府堅持不能二次支付，因此最後沒辦法達成共識，最後新壽決定要「顧全大局」，讓輝達IT、AI、機器人等重要業務，希望能在台灣落地發展。

魏寶生表示，最終新壽「顧全大局」、決定退出，雖然T17、T18無法繼續下去，但「塞翁失馬、焉知非福」，新壽就終止我們的部分，希望輝達能完美落地，但接下來新壽有新的金控，新壽會有更多的資源、能力，未來新壽不動產部門還會擴大，可做更多不動產開發案。

輝達 北士科 新壽 李四川

