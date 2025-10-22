影／新光人壽「合意解約」T17、T18地上權 董座親上火線說明董事會決議

台新新光金子公司新光人壽今天下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生親自對外說明。

魏寶生表示，在新壽董事會一致決議下，授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與台北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。

魏寶生在記者會上拿出已事先擬好的新聞稿，逐字唸出公司立場。這份說明包含五大重點，第一、新壽主動化解僵局，以國家公益為先；第二、地上權之取得及開發進度新壽均依法和規；第三、新壽堅守原則，不向納稅人請求未來損失之補償；第四、新壽已盡力配合，惟三方各有立場，共識難以達成；第五、新壽改變投資策略，呼籲共創產業未來。