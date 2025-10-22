影／新光人壽「合意解約」T17、T18地上權 董座親上火線說明董事會決議

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
新壽董事長魏寶生證實，新壽董事會已授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。記者杜建重／攝影
新壽董事長魏寶生證實，新壽董事會已授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。記者杜建重／攝影

台新新光金子公司新光人壽今天下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生親自對外說明。

魏寶生表示，在新壽董事會一致決議下，授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與台北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。

魏寶生在記者會上拿出已事先擬好的新聞稿，逐字唸出公司立場。這份說明包含五大重點，第一、新壽主動化解僵局，以國家公益為先；第二、地上權之取得及開發進度新壽均依法和規；第三、新壽堅守原則，不向納稅人請求未來損失之補償；第四、新壽已盡力配合，惟三方各有立場，共識難以達成；第五、新壽改變投資策略，呼籲共創產業未來。

台新新光金子公司新光人壽今天下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生（右）親自對外說明。記者杜建重／攝影
台新新光金子公司新光人壽今天下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生（右）親自對外說明。記者杜建重／攝影
新壽下午召開記者會，由新壽董事長魏寶生（右2）帶領新壽副總陳芝貴（左2）、郭志剛（左1）和法務主管高全國（右1）等人說明公司決議。記者杜建重／攝影
新壽下午召開記者會，由新壽董事長魏寶生（右2）帶領新壽副總陳芝貴（左2）、郭志剛（左1）和法務主管高全國（右1）等人說明公司決議。記者杜建重／攝影

輝達 北士科 新壽 地上權 新光人壽

相關新聞

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

輝達（NVIDIA）進駐北士科議題總算落幕，新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科地上權契約。住商不動產企劃研究室執...

輝達落腳北士科解套！新壽宣布 返回支付相關成本後同意合意解約

輝達（NVIDIA）要來了！新光人壽今（22）日上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相...

新壽拋合意解約 分手費如市府計算40多億？李四川：還要協調

新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約。台北市長蔣萬安22日立即回應，首先對於新光人壽共同願...

「主動化解僵局」新壽稱沒任由T17、T18長草 北市府吐這句

輝達落腳北士科T17、18，新壽今宣布取回原交的保證金及已支付相關成本，願合意解約。不過新壽也稱這3年多沒任T17、18...

新壽願合意解約…輝達落腳北士科現曙光 議員示警1關鍵恐有變數

輝達落腳T17、18有曙光，新壽舉行記者會宣布願意與市府合意解約，只要取回原先交的保證金及已支付的相關成本外，藍綠議員皆...

明將啟動新壽北士科合意解約 李四川曝台新金總座提條件

輝達落腳北士科T17、18協商重大進展，新壽今天（22日）上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及...

