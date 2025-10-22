影／新光人壽「合意解約」T17、T18地上權 董座親上火線說明董事會決議
台新新光金子公司新光人壽今天下午召開臨時董事會，討論北士科T17、T18地上權合意解約案，並於會後召開記者會，由新壽董事長魏寶生親自對外說明。
魏寶生表示，在新壽董事會一致決議下，授權他在台北市政府同意返還新壽已支付之相關成本的前提下，與台北市府合意解除地上權契約，以利於輝達公司海外總部進駐。
魏寶生在記者會上拿出已事先擬好的新聞稿，逐字唸出公司立場。這份說明包含五大重點，第一、新壽主動化解僵局，以國家公益為先；第二、地上權之取得及開發進度新壽均依法和規；第三、新壽堅守原則，不向納稅人請求未來損失之補償；第四、新壽已盡力配合，惟三方各有立場，共識難以達成；第五、新壽改變投資策略，呼籲共創產業未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言