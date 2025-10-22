T17、18新壽同意合意解約 蔣萬安樂觀其成：盡快約時間談

輝達落腳北士科T17、18協商重大進展，新壽董事長魏寶生在臨時董事會後宣布，同意取回原交的保證金及已支付相關成本，與市府合意解約。台北市長蔣萬安今晚6時也正式出面善意回應。蔣萬安說，北市府樂觀其成。

蔣萬安今天晚間六時與副市長李四川及相關局處回應北士科T17、18最新進度。對於新壽同意放手與市府協商合意解約，蔣萬安說，對於新壽願意共同促成輝達總部落腳台北，表達欣慰與謝意，樂觀其成，北市府也會將最新狀況與輝達溝通，並且與新壽談合意解約細節。

蔣萬安強調，輝達在全球佈局當中，「決定台灣、選擇台北」，這對台灣未來長期整體發展，及產業全面提升，對台北市、所有台北市民，不管是市民福祉，城市競爭力，都是好事，希望一切圓滿順利。

至於北市府已送備案給輝達？蔣萬安說，首先，北市府會將目前發展進度，先與輝達溝通，原本輝達給的信函是24日之前提出土地備案，現在新壽釋出善意，北市府會就合意解約細節談，就會盡快與新壽談細節。

至於分手費多少？蔣萬安表示，所以需要坐下來，會盡快與新壽約時間。