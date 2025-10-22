快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽拋合意解約 分手費如市府計算40多億？李四川：還要協調

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市副市長李四川。圖／取自udn YouTube
台北市副市長李四川。圖／取自udn YouTube

新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約。台北市長蔣萬安22日立即回應，首先對於新光人壽共同願意促成輝達（NVIDIA）落腳表達欣慰與謝意，樂觀其成，會將最新進度與輝達溝通；至於「分手費」，台北市副市長李四川強調，還要坐下來再來協調。

首先對於新光人壽共同願意促成輝達落腳表達欣慰與謝意，樂觀其成，北市府接下來會與輝達溝通最新進度，以及跟新光人壽坐下來談合意解約的細節。他也再次強調，輝達在全球布局當中決定台灣選擇台北，這對台灣未來長遠整體的發展以及產業全面的提升，更重要對於台北市以及所有台北市民，不管是市民的福祉以及城市的競爭力，都是好事。「我們也希望接下來一切圓滿順利」。

針對24日要回覆給輝達相關備案土地，蔣萬安表示，「首先我們會將目前發展最新的進度盡快和輝達溝通，讓他們了解，輝達原本給北市府的信函是說10月24日前，如果盤點相關適合的土地來跟他回覆，現在新光人壽釋出善意，願意來跟北市府針對合意解約的細節來談，所以這個部分我想就會即刻來進行，好來跟新壽盡快坐下來談相關細節」。

至於「分手費」到底是多少？是否為日前市府計算的約40多億元？台北市副市長李四川表示，「他們在開記者會之前，台新新光金控總經理有致電，電話中原則上他告訴我，大概只求他們的成本跟繳交的金額能還給他們，大概他們就同意合意解約。但他也強調，這部分可能詳細的部分要坐下來再來談，因為他們付出去那些設計的成本到底是多少，那這一個可能還要再來協調」。

輝達 北士科 李四川 新壽

延伸閱讀

赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」

輝達落腳 估價師猜李四川口袋名單是這塊地：比T17、T18好

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

李四川稱「這問題」比輝達難 捷運內科東環段兩站點估明年動工

相關新聞

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

輝達（NVIDIA）進駐北士科議題總算落幕，新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科地上權契約。住商不動產企劃研究室執...

輝達落腳北士科解套！新壽宣布 返回支付相關成本後同意合意解約

輝達（NVIDIA）要來了！新光人壽今（22）日上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相...

新壽拋合意解約 分手費如市府計算40多億？李四川：還要協調

新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約。台北市長蔣萬安22日立即回應，首先對於新光人壽共同願...

「主動化解僵局」新壽稱沒任由T17、T18長草 北市府吐這句

輝達落腳北士科T17、18，新壽今宣布取回原交的保證金及已支付相關成本，願合意解約。不過新壽也稱這3年多沒任T17、18...

新壽願合意解約…輝達落腳北士科現曙光 議員示警1關鍵恐有變數

輝達落腳T17、18有曙光，新壽舉行記者會宣布願意與市府合意解約，只要取回原先交的保證金及已支付的相關成本外，藍綠議員皆...

明將啟動新壽北士科合意解約 李四川曝台新金總座提條件

輝達落腳北士科T17、18協商重大進展，新壽今天（22日）上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。