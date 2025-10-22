新壽拋合意解約 分手費如市府計算40多億？李四川：還要協調

新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約。台北市長蔣萬安22日立即回應，首先對於新光人壽共同願意促成輝達（NVIDIA）落腳表達欣慰與謝意，樂觀其成，會將最新進度與輝達溝通；至於「分手費」，台北市副市長李四川強調，還要坐下來再來協調。

首先對於新光人壽共同願意促成輝達落腳表達欣慰與謝意，樂觀其成，北市府接下來會與輝達溝通最新進度，以及跟新光人壽坐下來談合意解約的細節。他也再次強調，輝達在全球布局當中決定台灣選擇台北，這對台灣未來長遠整體的發展以及產業全面的提升，更重要對於台北市以及所有台北市民，不管是市民的福祉以及城市的競爭力，都是好事。「我們也希望接下來一切圓滿順利」。

針對24日要回覆給輝達相關備案土地，蔣萬安表示，「首先我們會將目前發展最新的進度盡快和輝達溝通，讓他們了解，輝達原本給北市府的信函是說10月24日前，如果盤點相關適合的土地來跟他回覆，現在新光人壽釋出善意，願意來跟北市府針對合意解約的細節來談，所以這個部分我想就會即刻來進行，好來跟新壽盡快坐下來談相關細節」。

至於「分手費」到底是多少？是否為日前市府計算的約40多億元？台北市副市長李四川表示，「他們在開記者會之前，台新新光金控總經理有致電，電話中原則上他告訴我，大概只求他們的成本跟繳交的金額能還給他們，大概他們就同意合意解約。但他也強調，這部分可能詳細的部分要坐下來再來談，因為他們付出去那些設計的成本到底是多少，那這一個可能還要再來協調」。