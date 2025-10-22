輝達進駐北士科T17、T18落幕 專家：新壽無條件下車藏兩原因

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）進駐北士科落幕，新光人壽22日宣布，與北市府合意解除北士科地上權契約。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，此次爭議會有急速轉彎，有兩大關鍵，第一是新光「打輸了沒土地，打贏了沒時間」，第二是「輝達已有其他選擇」，最終令新光只能決定解約。

徐佳馨表示，此次北士科T17、T18地上權案的攻防戰，發展至今，關鍵也不在誰出手最狠，而是在制度面早就埋下伏筆，關鍵在於地上權的本質就是與時間賽跑。對新光人壽來說，只要還沒開始獲利，持有這塊土地的每一天都是成本與壓力，因此縱使新光人壽在權利上站得住腳，且北市府有它的行政立場，但有使用期限的地上權，勢必面臨「打輸了沒土地，打贏了沒時間」的困境，且未來此案如果進入仲裁或訴訟的結果都未必有利，無條件下車恐怕反而是最佳解方。

此外，徐佳馨指出，另一關鍵是輝達已啟動其他選擇，同時全國各縣市政府、科技園區，乃至於中央招商單位都摩拳擦掌，在比速度、比誠意、紛紛拋出橄欖枝的同時，市場更沒有「非誰不可」這個選項，這才是此次新光人壽決定無條件解約的重點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，新光人壽此舉是創造三贏，不僅讓自身贏回市場信心，並為政府解套，最重要是輝達能夠實質進駐，為國內科技產業創造長線價值。

而輝達議題告一段落，賴志昶指出，其實反映出科技產業選址的複雜性與台北市土地開發限制，對房市而言，此次解約反而是壓力釋放的過程，市場可更誠實地看待區域的供需與房價結構是否穩固，目前觀察北士科仍是北市少數具產業機能與開發潛力的重劃區，在此波事件告一段落後，整體房價支撐力道應不容小覷。