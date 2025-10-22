新壽願合意解約…輝達落腳北士科現曙光 議員示警1關鍵恐有變數

輝達落腳T17、18有曙光，新壽舉行記者會宣布願意與市府合意解約，只要取回原先交的保證金及已支付的相關成本外，藍綠議員皆表示樂觀其成，並提醒市府要做好相關配套，不過也提醒市府，新壽未提及具體成本數字，仍可能有變數。

議員陳賢蔚說，樂見新壽與市府達成合意解約，不再歹戲拖棚，但接下來，因應輝達進駐的重大市政工作才要開始，市府應加速推動都市計畫細部計劃變更、重新設定地上權等行政程序，讓輝達以最快速度取得基地。

陳賢蔚強調，北士科接下來一定有大量的開發作業，如何維持園區周遭交通秩序，維持工地工安，守護鄰近學校學童通學安全、維護教室教學品質，也需要市府及早因應規畫，輝達來北市設置海外總部，市府如何發揮地利之便，與輝達取得最密切產官合作，打造台北成為AI科技落地應用場域，這將是台北邁向國際第一流AI城市，最重要的後續關鍵。

議員曾獻瑩表示，新壽選擇合意解約是務實之舉，唯獨可惜的是記者會並未提出具體的解約成本數字，這仍是變數，他分析，未來市府將快速與新壽達成合意解約，讓基地重新啟動開發；或是在明年一月依約解約，直接收回土地，確保市府與市民權益不再受拖延。