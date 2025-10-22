快訊

新壽同意合意解約北士科 董座魏寶生揭輝達「唯獨屬意T17、18」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新壽董事長魏寶生（右）。中央社
新光人壽今（22）日召開董事會，決議授權董事長魏寶生與台北市政府協商解除北士科T17、T18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生還原情況表示，輝達自去年主動接洽新壽，並由全球不動產最高主管表達「唯獨屬意北士科T17、18」的立場，可惜沒法跟北市府達成共識破局。

至於是否認為在此事上滿腹委屈，魏寶生表示不委屈，會在既定原則上做該做的事，但「必須保護股東權益」，而會跟北市府要求的相關成本金額上，魏寶生說，「容許我暫時保留，等到談定再說」。而且他也強調，如果取得成本以外的補償金，會建議董事會取得這筆金額後全數用做公益。

針對北市府表示已經提供其他地塊給輝達，魏寶生指出，輝達全球不動產最高主管，兩次提到唯一屬意T17、18，「我把這意見報告副市長，但副市長認為我們在施壓。」

但魏寶生強調，「當時是輝達授權請我向北市府說明T17、18是唯一選擇」，但他也坦言，一旦解除後，輝達的選擇就是跟北市府之間的關係，與新壽無關。

新壽指出，原與輝達於今年5月簽署MOU，但隨時空背景改變與市府立場，備忘錄已屆期失效，補償機制也不再適用。新壽並重申，自始未向北市府要求任何補償或損失費用，所有合約程序均依規履行。

此外，公司以國家公益為優先，依法合規推動整案，已盡最大努力促成三方共識，惟協商多月仍難達成，因此選擇跟北市府合意終止契約。

對於外界關注的「動土爭議」，新壽說明該工區原具開工條件，惟部分證照申請遭北市府退件，因此「荒蕪不能完全歸責於新壽」。

魏寶生透露，台新新光金董事長吳東亮日前已親函輝達執行長黃仁勳，表達支持其落地意願，並說明立場。而今天董事會的決議也在第一時間向北市府及副市長李四川說明，盼市府與輝達能順利對接完成後續程序。

輝達 北士科 新壽 李四川

