新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應
輝達落腳北士科T17、18協商有重大進展，新光人壽今天（22日）上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本，將與市府合意解約北士科T17、T18地上權。北市長蔣萬安今天傍晚6時，也將正式回應「北士科地上權轉移案。」
今日下午新壽董事會決議，T17、18地上權案將以「合意解約」處理，並授權董事長與台北市政府進行後續程序。不過對於外界關注的解約金，新壽僅表示取回原先交的保證金及已支付的相關成本，對於是否有補償金，新壽董事長魏寶生並未明說。
另外，北市府將提供T17、18以外備案給輝達，北市府已與昨天提出好幾塊地，讓輝達選擇。
