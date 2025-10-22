快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽不鬧了 輝達總部進駐北士科拍板！專家指「3商圈」房市先受惠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
北士科T17、T18。聯合報系資料照
北士科T17、T18。聯合報系資料照

新壽、北市府和輝達（NVIDIA）因總部設置的三角習題，終於在22日塵埃落定，新壽同意和北市府合意解約，只拿回原始標金與成本，將T17、T18還給北市府，僵持四個多月的總部選址，終於有一個好的結果。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，輝達總部設置協商案的三方角力中，新壽未開工又與北市府互相叫板的作法備受爭議，如今終於願意合意解約，雖不算留住輝達的功臣，也在一面倒的聲浪中力挽狂瀾，換得一個識大體的美名，對企業未來永續經營仍有正面幫助。

張旭嵐分析，北士科翻身後，周邊房市將現三大利多，包括「躍升國際，產業聚集」、「一枝獨秀，買氣增溫」、「洲美區段，加速開發」。

第一「躍升國際，產業聚集」；張旭嵐指出，輝達進駐象徵北士科終於接軌全球AI產業鏈，未來AI伺服器、散熱、IC設計等周邊廠商可望群聚效應擴大，北士科在台灣的產業重要性大幅提升。

第二「一枝獨秀，買氣增溫」；張旭嵐表示，北士科商辦與住宅預售案，在五月時已經有一波漲幅，如今輝達確定落腳，預期買氣將持續增溫，尤其以捷運站周邊和產業園區為主，成為北台灣房市最大亮點。

第三「洲美區段，加速開發」；張旭嵐分析，北士科目前發展主要以軟橋段為主，洲美段還有不乏為整合的私人土地，以及市有地還在規劃，包括洲美國小預定地也在籌備中，而大廠進駐後，將加速規劃時間表，加速洲美段的區域開發。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，原本各界憂心萬一輝達在北士科的總部計畫生變，房市表現恐無以為繼，不過在新壽讓步成全下，北士科的輝達題材得以保全，未來總部完工後，可望為區域房市注入高科技研發人才的就業買盤，對房市提供扎實的支撐力道。

陳定中指出，由於北士科的住宅區範圍不大，推案供給將隨開發到位逐漸稀少，因此輝達及相關產業鏈進駐後，尋屋目標除了北士科的園區範圍外，鄰近園區且機能成熟的明德、芝山、石牌等商圈，屆時也有機會攏絡北士科的外溢買盤。

