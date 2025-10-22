聽新聞
輝達落腳北士科解套！新壽宣布 返回支付相關成本後同意合意解約
輝達（NVIDIA）要來了！新光人壽今（22）日上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本外，北士科T17、T18地上權。
今日下午召開的董事會會中決議將以「合意解約」處理，並授權董事長與台北市政府進行後續程序。新壽也在下午4點半在台北館前路新光人壽大樓召開記者會，由魏寶生正式對外說明細節。
據了解，董事會主要為了釐清外界對公司處理重大資產時可能涉及「背信」的疑慮。並以保障股東權益為最高原則。同時也希望在法遵基礎上，兼顧社會期待，促成輝達能順利落地北士科。
金融圈人士指出，這是雙方僵局出現實質突破的關鍵時刻。後續若北市府與輝達同步配合，北士科T17、T18案有望正式解套，輝達在台設立總部的進度將能加速進行。
