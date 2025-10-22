快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

輝達落腳北士科解套！新壽宣布 返回支付相關成本後同意合意解約

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
T17、18地上權案。聯合報系資料照
T17、18地上權案。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）要來了！新光人壽今（22）日上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本外，北士科T17、T18地上權。

今日下午召開的董事會會中決議將以「合意解約」處理，並授權董事長與台北市政府進行後續程序。新壽也在下午4點半在台北館前路新光人壽大樓召開記者會，由魏寶生正式對外說明細節。

據了解，董事會主要為了釐清外界對公司處理重大資產時可能涉及「背信」的疑慮。並以保障股東權益為最高原則。同時也希望在法遵基礎上，兼顧社會期待，促成輝達能順利落地北士科。

金融圈人士指出，這是雙方僵局出現實質突破的關鍵時刻。後續若北市府與輝達同步配合，北士科T17、T18案有望正式解套，輝達在台設立總部的進度將能加速進行。

北市提供輝達「秘密基地」在北士科？ 議員點3地選「這處」將創三贏

輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

台北市留不住輝達？經長龔明鑫：已有多個基地備案讓輝達選

輝達落腳 估價師猜李四川口袋名單是這塊地：比T17、T18好

輝達落腳北士科解套！新壽宣布 返回支付相關成本後同意合意解約

輝達（NVIDIA）要來了！新光人壽今（22）日上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相...

直播／要掀底牌了！新光人壽下午4點半召開記者會 說明T17、T18合意解約進展

新光人壽今（22）日下午4點半將於台北市館前路的新光人壽大樓召開臨時記者會，說明北士科T17、T18地上權案的最新進展。...

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

輝達落腳北市，北市府與新壽T17、18地上權案合意終止契約陷入僵局。新壽今將開臨時董事會，討論「合意解約」將地交回北市府...

輝達進駐北士科新壽願讓步？議員籲別獅子大開口 蔣萬安指已有備案

輝達進駐北市原先選定T17、18進駐，不過受限與市府與新壽地上權契約卡關至今，而新壽稍早舉行董事會將於下午4時30分舉行...

北士科T17、T18確定合意解約？ 新壽16:30召開記者會說明

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18地塊，新光人壽22日召開臨時董事會，討論是否以「合意解約...

北市提供輝達「秘密基地」在北士科？ 議員點3地選「這處」將創三贏

輝達落腳地點原定T17、T18，但因地上權卡關，市府先前表示已提供備案，還有尚未公開「秘密基地」，傳出地點有可能在北士科...

