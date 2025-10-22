快訊

輝達進駐北士科新壽願讓步？議員籲別獅子大開口 蔣萬安指已有備案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）中午前往台北市議會民進黨團，說明台北市政府重大法議案（含政策性預算），針對是否可以留住「輝達」，蔣萬安表示一定是盡全力，讓輝達可以順利地落腳在台北。記者曾學仁／攝影
輝達進駐北市原先選定T17、18進駐，不過受限與市府與新壽地上權契約卡關至今，而新壽稍早舉行董事會將於下午4時30分舉行記者會說明。市長蔣萬安今也到議會民進黨團報告重大法議案，也表示市府已準備好備案會盡力將輝達留在台北，綠議員也呼籲新壽，「放下屠刀」不要獅子大開口，提出合理的解約條件。

許淑華指出，今天會中市府已表明三天後與新壽仍沒有共識，北市府將會公布與輝達討倫的備案與新址，據她了解輝達已經看過是可以，會中市府也非常肯定的向黨團承諾，一定會將輝達留在台北，她批評，新壽所要求的107億解約金以及其預估的50年可獲利400億的數字非常荒謬，呼籲新壽「放下屠刀」以合理的合約方式來處理這件事情。

議員陳賢蔚也說，李四川先前曾表示未公開的秘密基地是位於北投區，符合相關需求只有3塊地，最有可能就是洲美段43地號的學校預定地，該塊地確實是「高招中的高招」，目前雖為空地，市府可先將學校預定地給輝達，再透過都市計畫變更將其變更為專科專用地讓輝達順利進駐，而原本T17、T18兩塊用地待明年新新併後，市府與新壽解約，就可以再把這塊地變更為學校用地，創造雙贏。

市長蔣萬安也說，市府態度一直非常一致跟堅定，就是盡全力將輝達留在北市，會依照輝達給到正式信函，備好各項備案提供給輝達，讓他們做整體評估。

