要掀底牌了！新光人壽下午4點半召開記者會 說明T17、T18合意解約進展
新光人壽今（22）日下午4點半將於台北市館前路的新光人壽大樓召開臨時記者會，說明北士科T17、T18地上權案的最新進展。據了解，董事會今天下午已針對是否以「合意解約」方式將地塊交回台北市政府完成討論，相關結論將由高層親自對外說明。
知情人士指出，這場臨時董事會主要是為了解除外界對新光人壽可能涉及「背信」的疑慮。若董事會正式通過合意解約方向，代表新壽與市府在程序上已邁出關鍵一步，輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科的機會也明顯升高。
消息人士透露，母公司台新新光金控董事長吳東亮近來多方考慮，希望在兼顧股東權益與社會期待間取得平衡。尤其在昨天行政院長卓榮泰也公開表態希望能留住輝達後，在中央與地方都高度關注的情況下，台新新光金跟新壽內部也重新評估，也因此在今日召開臨時董事會，會後並直接向外界說明。市場人士認為，下午的說明會將釐清補償金與法律程序細節，也將成為輝達能否順利落地的重要轉折點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言