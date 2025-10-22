要掀底牌了！新光人壽下午4點半召開記者會 說明T17、T18合意解約進展

新光人壽今（22）日下午4點半將於台北市館前路的新光人壽大樓召開臨時記者會，說明北士科T17、T18地上權案的最新進展。據了解，董事會今天下午已針對是否以「合意解約」方式將地塊交回台北市政府完成討論，相關結論將由高層親自對外說明。

知情人士指出，這場臨時董事會主要是為了解除外界對新光人壽可能涉及「背信」的疑慮。若董事會正式通過合意解約方向，代表新壽與市府在程序上已邁出關鍵一步，輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科的機會也明顯升高。

消息人士透露，母公司台新新光金控董事長吳東亮近來多方考慮，希望在兼顧股東權益與社會期待間取得平衡。尤其在昨天行政院長卓榮泰也公開表態希望能留住輝達後，在中央與地方都高度關注的情況下，台新新光金跟新壽內部也重新評估，也因此在今日召開臨時董事會，會後並直接向外界說明。市場人士認為，下午的說明會將釐清補償金與法律程序細節，也將成為輝達能否順利落地的重要轉折點。