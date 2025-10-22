獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府向輝達提出的幾塊適合總部土地，據了解，除了T12、松南營區外，還有好幾塊未正式曝光的地，面積都比T17、18加起來大，條件也更好，現就等輝達決定。本報系資料照
輝達落腳北市，北市府與新壽T17、18地上權案合意終止契約陷入僵局。新壽今將開臨時董事會，討論「合意解約」將地交回北市府的具體方案。不過據了解，北市府已經在昨天將備案送給輝達，副市長李四川坦言「我們不等他（新壽）了！」

目前傳出的幾塊地，包括北投、南港都有，就有不動產估價師陳碧源今在臉書說，他個人猜測，北市副市長李四川的口袋方案應該是新洲美段43地號。

這塊土地面積4.68公頃，土地使用分區目前是學校用地，所有權人是台北市教育局管理，陳認為，「這塊土地確實比T17、T18中間有道路系統相隔好多了」，且現在少子化，不需要那麼多的學校用地，都市計劃檢討變更也相對容易許多。

