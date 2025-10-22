北士科T17、T18確定合意解約？ 新壽16:30召開記者會說明

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18地塊，新光人壽22日召開臨時董事會，討論是否以「合意解約」方式將地塊交回台北市政府的具體方案。今日下午4點半在新光人壽忠孝站前大樓召開記者會，由台新新光金控（2887）總經理林維俊、新光人壽董事長魏寶生進行說明。

據了解，新壽此次召開董事會的主要目的，是為了解除外界對公司可能涉及「背信」的疑慮。若未能消除這層疑慮，新壽將難以回覆市府要求的合意解約方案。此次合意解約「無條件退出」，新壽只拿回原始標金與成本，不再與台北市政府就此案糾纏。

台新新光金控總經理林維俊日前在活動後受訪表示，新壽跟北市府是夥伴關係，希望輝達留下來，立場一致。他強調，新壽「沒想過要從台北市政府跟台北市的納稅人口袋裡拿一毛錢」。