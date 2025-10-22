北市提供輝達「秘密基地」在北士科？ 議員點3地選「這處」將創三贏

輝達落腳地點原定T17、T18，但因地上權卡關，市府先前表示已提供備案，還有尚未公開「秘密基地」，傳出地點有可能在北士科，議員陳賢蔚盤點3公頃以上、且為市有地發現共有3筆，其中新洲美段43地號學校用地符合相關需求，若能先提供給輝達使用，後續與新壽解約再把T17、T18對調為學校用地，就能創造三贏局面。

陳賢蔚指出，根據「台北地政雲」資料查詢，北投區面積3公頃以上、且為市有地、基地完整的土地僅有3筆，包含新洲美段30地號，面積3.1公頃，現為洲美蜆仔港公園；新洲美段43地號，面積4.68公頃，使用分區為學校用地、目前仍為空地；軟橋段02地號，面積3.26公頃，現為福星公園。

陳賢蔚說，新洲美段43地號的學校預定地，因地形完整、交通便利、鄰近北士科園區，最符合市府協助輝達落腳的關鍵方案，市府藉著釋出學校用地，更可以對調方式突破僵局，先將學校用地經由都市計畫變更為科專區，專案設定地上權提供輝達使用。同時也可以著手進行，將原本新壽持有的T17、T18基地，透過解約收回，後續再由科專區變更為學校用地。

陳賢蔚說，如此不僅能避免新壽刁難，協助輝達順利在北士科落腳，仍能保有學校用地，達到輝達進駐、產業受益、地區發展三贏局面，倘市府後續真的如前述方案進行，輝達與新壽的糾葛關係便可順利切斷，市府與新壽後續的解約糾紛也不會延宕輝達進駐北士科。