獨／化解輝達台灣總部用地僵局 新壽今召開臨時董事會

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18地塊，據了解，新光人壽今（22）日將召開臨時董事會，討論是否以「合意解約」方式將地塊交回台北市政府的具體方案。消息人士透露，董事會後，新壽會有進一步說明，為整起爭議畫下關鍵進展。

知情人士透露，此次召開董事會的主要目的，是為了解除外界對公司可能涉及「背信」的疑慮。若未能消除這層疑慮，新壽將難以回覆市府要求的合意解約方案。雖然雙方原則上都同意採取合意解約，但若新壽提出的補償金金額無法符合股東期待，勢必引發內部爭議，因此必須先在董事會中凝聚共識。

金融圈人士認為，新壽此舉代表已著手將補償金壓至最低水位，並尋求讓股東同意的平衡方案。

據了解，早在輝達選定T17、T18作為總部用地時，新壽就展現出相當彈性。當年簽署MOU（合作意向書）所提的107億元金額，僅是董事會授權上限，並非堅持底線，後續新壽也多次向北市府重申「價格不是重點，重點是依法且不背信」。

消息人士表示，昨天行政院長卓榮泰也公開表態希望能留住輝達，在中央與地方都高度關注的情況下，台新新光金控董事長吳東亮也重新思考，如何在兼顧股東權益的前提下，釋出最大善意，讓輝達順利落地北士科。