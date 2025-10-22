輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
經濟部長龔明鑫上午出席立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢。龔明鑫會前就政府在爭取輝達（Nvidia）台灣總部選址，與台美關稅談判進度受訪強調，目標朝向提供「雙位數」的案址，讓輝達有更多元、更廣泛的選擇空間。記者黃義書／攝影
經濟部長龔明鑫上午出席立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢。龔明鑫會前受訪談到輝達（Nvidia）台灣總部選址時表示，目前目標朝向提供「雙位數」的案址，讓輝達有更多元、更廣泛的選擇空間。談到台北關稅談判時，龔明鑫則表示，台美雙方在方向上已經「大致有一些共識」，氣氛正面。

龔明鑫表示，政府正積極努力尋找並提供符合輝達期望條件的土地選項。龔明鑫也透露，不僅會提出完全符合輝達所有期待條件的「完美方案」，同時將一些「條件略有不足」的替代方案，也提供給輝達參考。

而台美關稅談判的進度總統賴清德日前指出談判「應有好的進展」一事，龔明鑫強調，政府將持續努力，期待台美之間的關稅「有機會可以往下降」，並以「不疊加」為目標來爭取有利的經貿條件。

