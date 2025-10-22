提供輝達10備案 龔明鑫：盡可能提供選項、給更多選擇

針對輝達月初請經濟部協助為台灣總部覓地，經濟部長龔明鑫22日出席立法院經濟委員會前受訪時表示，會盡可能地提供可能的選項，尋找符合輝達需求的條件，如果條件只差一點，也可以盡可能提供給他，希望讓他們有更多的選擇。

龔明鑫22日出席立法院經濟委員會報告業務概況，並備質詢。龔明鑫日前接受媒體採訪時透露提供「雙手數字的備案量」，是否代表北中南的土地。他表示，「盡量」，當然是盡量完全符合他們期待的條件，但如果只有一兩項條件差一點，經濟部也願意提供給他們，給他們參考，因為其他條件也都非常好，就盡可能提供給他們參考，輝達在參考後，就會啟動尋址的SOP。

另外，台美對等關稅談判原本預計在10月底會有進一步討論，外界關心是否還有哪些交換條件？龔明鑫表示，賴清德總統的意思是說技術性的商談大概都已經完成了，現在就是在等總結會議，據他了解與美方事實上也大致方向有一些共識，所以等於是就在等這個會議召開，就可以有定論了，仍期待有機會關稅可以往下降、不疊加，這個方向會努力。