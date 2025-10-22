台北市留不住輝達？經長龔明鑫：已有多個基地備案讓輝達選

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台北市留不住輝達？經濟部長龔明鑫表示，已多準備幾個案子給輝達選。圖／本報系資料照片
台北市政府對新壽下達最後通牒，明日下班前若無具體進展，北市府24日就會提供備案給輝達，如果台北市留不住輝達，各縣市的搶人大戰將再度開打。經濟部長龔明鑫22日表示，將盡量提供更多的選擇給輝達參考。

輝達想在北士科T17、T18基地設立台灣總部，但新壽持有T17、T18的地上權且不願輕易放手，目前卡關中；眼見煮熟的鴨子可能飛了，台北市政府卯勁留人，其他縣市政府也開始積極爭取，力邀輝達總部落腳。

龔明鑫22日出席立法院經濟委員會做業務報告，會前受訪時表示，會盡量提供較多案子，讓輝達有比較多的選擇，即使條件差一點點，也會提供給他們參考，這是經濟部現在的想法。

來自苗栗的立委陳超明質詢時，立刻介紹苗栗有塊20公頃土地又便宜又好，高鐵走路只要2分鐘，16分鐘高鐵車程即可到新竹科學園區，開車也只要25分鐘，且交大、清大都在旁邊，陳超明請龔明鑫向輝達推薦。

龔明鑫回應表示，會儘量多提一些基地給輝達參考，但最終還是要由輝達決定。

