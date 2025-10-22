快訊

112年「役男免疫率」高達16%？劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

推薦輝達逾10地選址？經長：盡量提供各類選項

中央社／ 台北22日電

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度卡關，經濟部長龔明鑫接受網路節目專訪表示，若能推薦「兩隻手」的數量選項，意即10個潛在用地，也會提供。他今天受訪表示，盡量提供符合輝達條件土地選項，即便1、2個條件不符合，也提供輝達參考。

經濟部7日接到輝達委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求的土地，經濟部將於24日前回覆輝達。龔明鑫接受「齊有此理」專訪表示，經濟部正全力協助輝達落腳台灣，目前已經提供多處符合條件的備案，若能推薦數量達到「有兩隻手的量」，即至少10個選項，經部也會提供。

針對「兩隻手」選項是否座落北中南，龔明鑫今天在立法院受訪表示，經濟部盡量提供各類選項，最好是完全符合他們期待條件，但即便有1、2個條件差一點，「因為其他條件都非常好」，也會提供輝達參考，如此他們自然會啟動尋址SOP。

此外，總統賴清德昨天表示，台美關稅談判近期應該會有好進展，龔明鑫今天被問及此事表示，技術性磋商已完成，現在在等總結會議，據他了解，和美方已有方向上的共識，「等這個會議召開就能有deal，方向上有機會往下降、不疊加（關稅稅率）」。

輝達 北士科

延伸閱讀

從農地到吸引輝達進駐 回顧北士科發展如何轉型科技重鎮

卓揆：川習會 美會著眼世界共同利益

藍委控水庫光電板合約全逾3年期限 卓榮泰：核定標準是7年

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

相關新聞

輝達落腳 估價師猜李四川口袋名單是這塊地：比T17、T18好

輝達落腳北市，市府與新壽T17、T18地上權案合意終止契約陷僵局，市府周五前就會提包括T12、松南營區等4、5塊地備案給...

輝達北士科總部陷僵局 謝金河喊話台新新光金「切入AI賽道好機會」：在乎小利恐失大利

在大利與小利之間。

輝達落腳北士科 傳有轉圜

輝達落腳北士科將有轉圜空間，據知情人士指出，新壽將於今（22）日召開臨時董事會，通過與北士科相關的議案，市場推測，新壽可...

新壽是否願讓利 李四川：看起來沒有

北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18地上權案進入關鍵倒數。據了解，新光人壽內部正草擬對台北市政府的立場說明，預計會在廿四日之前...

留住輝達 北市府擬提5備案

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18一案卡關，台北市產發局長陳俊安昨天表示，市府覺得可行的土地都會提供，本周五前會先提出四、五塊...

新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

輝達盼望進駐北士科T17、T18建造總部，無奈因地主（台北市）和承租人（新光人壽）無法取得共識而卡關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。