推薦輝達逾10地選址？經長：盡量提供各類選項

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度卡關，經濟部長龔明鑫接受網路節目專訪表示，若能推薦「兩隻手」的數量選項，意即10個潛在用地，也會提供。他今天受訪表示，盡量提供符合輝達條件土地選項，即便1、2個條件不符合，也提供輝達參考。

經濟部7日接到輝達委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求的土地，經濟部將於24日前回覆輝達。龔明鑫接受「齊有此理」專訪表示，經濟部正全力協助輝達落腳台灣，目前已經提供多處符合條件的備案，若能推薦數量達到「有兩隻手的量」，即至少10個選項，經部也會提供。

針對「兩隻手」選項是否座落北中南，龔明鑫今天在立法院受訪表示，經濟部盡量提供各類選項，最好是完全符合他們期待條件，但即便有1、2個條件差一點，「因為其他條件都非常好」，也會提供輝達參考，如此他們自然會啟動尋址SOP。

此外，總統賴清德昨天表示，台美關稅談判近期應該會有好進展，龔明鑫今天被問及此事表示，技術性磋商已完成，現在在等總結會議，據他了解，和美方已有方向上的共識，「等這個會議召開就能有deal，方向上有機會往下降、不疊加（關稅稅率）」。