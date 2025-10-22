輝達落腳 估價師猜李四川口袋名單是這塊地：比T17、T18好

輝達落腳北市，市府與新壽T17、T18地上權案合意終止契約陷僵局，市府周五前就會提包括T12、松南營區等4、5塊地備案給輝達案，不動產估價師陳碧源今天在臉書說，他個人猜測，北市副市長李四川的口袋方案應該是新洲美段43地號。

陳碧源說，綜合新聞媒體報導所說，輝達進駐北市的備案，包括一、土地4公頃多；二、台北市有土地；三、面積規模更勝T17、T18；四、都市計畫待變更，必須一路開綠燈，也要中央全力協助。他猜測應該是新洲美段43地號。

他說，這塊土地面積4.68公頃，土地使用分區目前是學校用地，所有權人是台北市教育局管理，「這塊土地確實比T17、T18中間有道路系統相隔好多了」，且現在少子化，不需要那麼多的學校用地，都市計畫檢討變更也相對容易許多。

陳碧源說，只是台北市游刃有餘，一路開綠燈下，也確實要內政部的全力協助不卡關，才有機會。並稱「想到(這塊地)的人，真是個天才，小弟相當欽佩～如果是真的的話！」