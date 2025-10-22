快訊

112年「役男免疫率」高達16%？劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達落腳 估價師猜李四川口袋名單是這塊地：比T17、T18好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
估價師陳碧源說，綜合新聞媒體報導所說，輝達進駐北市的備案，包括1、土地4公頃多～；2、台北市有土地；3、面積規模更勝T17、T18；4、都市計劃待變更，必須一路開綠燈～也要中央全力協助。他猜測應該是新洲美段43地號。引用自陳碧源臉書
估價師陳碧源說，綜合新聞媒體報導所說，輝達進駐北市的備案，包括1、土地4公頃多～；2、台北市有土地；3、面積規模更勝T17、T18；4、都市計劃待變更，必須一路開綠燈～也要中央全力協助。他猜測應該是新洲美段43地號。引用自陳碧源臉書

輝達落腳北市，市府與新壽T17、T18地上權案合意終止契約陷僵局，市府周五前就會提包括T12、松南營區等4、5塊地備案給輝達案，不動產估價師陳碧源今天在臉書說，他個人猜測，北市副市長李四川的口袋方案應該是新洲美段43地號。

陳碧源說，綜合新聞媒體報導所說，輝達進駐北市的備案，包括一、土地4公頃多；二、台北市有土地；三、面積規模更勝T17、T18；四、都市計畫待變更，必須一路開綠燈，也要中央全力協助。他猜測應該是新洲美段43地號。

他說，這塊土地面積4.68公頃，土地使用分區目前是學校用地，所有權人是台北市教育局管理，「這塊土地確實比T17、T18中間有道路系統相隔好多了」，且現在少子化，不需要那麼多的學校用地，都市計畫檢討變更也相對容易許多。

陳碧源說，只是台北市游刃有餘，一路開綠燈下，也確實要內政部的全力協助不卡關，才有機會。並稱「想到(這塊地)的人，真是個天才，小弟相當欽佩～如果是真的的話！」

輝達 北士科

延伸閱讀

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

李四川稱「這問題」比輝達難 捷運內科東環段兩站點估明年動工

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

相關新聞

輝達落腳 估價師猜李四川口袋名單是這塊地：比T17、T18好

輝達落腳北市，市府與新壽T17、T18地上權案合意終止契約陷僵局，市府周五前就會提包括T12、松南營區等4、5塊地備案給...

輝達北士科總部陷僵局 謝金河喊話台新新光金「切入AI賽道好機會」：在乎小利恐失大利

在大利與小利之間。

輝達落腳北士科 傳有轉圜

輝達落腳北士科將有轉圜空間，據知情人士指出，新壽將於今（22）日召開臨時董事會，通過與北士科相關的議案，市場推測，新壽可...

新壽是否願讓利 李四川：看起來沒有

北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18地上權案進入關鍵倒數。據了解，新光人壽內部正草擬對台北市政府的立場說明，預計會在廿四日之前...

留住輝達 北市府擬提5備案

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18一案卡關，台北市產發局長陳俊安昨天表示，市府覺得可行的土地都會提供，本周五前會先提出四、五塊...

新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

輝達盼望進駐北士科T17、T18建造總部，無奈因地主（台北市）和承租人（新光人壽）無法取得共識而卡關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。