輝達落腳北士科 傳有轉圜

輝達落腳北士科將有轉圜空間，據知情人士指出，新壽將於今（22）日召開臨時董事會，通過與北士科相關的議案，市場推測，新壽可能「讓利」與台灣人站在同一陣線，讓輝達順利落腳北士科T17及T18。

輝達執行長黃仁勳今年5月宣布台灣總部將落腳北士科T17、T18後，經過近五個月的協商，可望有結果。據了解，新壽將於今日召開臨時董事會，通過重大議案，市場推測，應與新壽同意北市府合意解約，讓輝達順利落腳北士科有關。

據了解，相關人士在昨日密商，內容並未公開，預料今日在新光人壽董事會通過決議後，母公司台新新光金控（2887）可能會出面，公開說明全案，不過細節規劃，包括解約金及解約流程，都有待台新新光金進一步對外說明。

隨著北市府24日的最後期限逼近，眼看輝達恐將琵琶別抱，讓新壽承受莫大壓力，在最後關鍵時刻，傳出台新新光金控大家長吳東亮打算讓利，與全台灣人民一同把輝達留在台北。

不過昨日包括台新新光金、新壽從上到下皆三緘其口，對於媒體詢問一律以「不知道」回應。據了解，相關細節將在董事會後明朗。

台新新光金昨日官方回應，目前沒有進度可以與大家說明。

輝達台灣總部已成為重要國家政策，行政院長卓榮泰昨表示，如果沒辦法在台北市，而輝達願意到其他縣市，中央也願意協助，但這要看輝達本身的設廠投資意願，重點是「絕對不能讓它離開」。