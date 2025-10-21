快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

新壽是否願讓利 李四川：看起來沒有

聯合報／ 記者藍鈞達林麗玉／台北報導

北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18地上權案進入關鍵倒數。據了解，新光人壽內部正草擬對台北市政府的立場說明，預計會在廿四日之前提出。此次回覆將成為後續三方新壽、市府與輝達能否繼續協商的關鍵轉折。

近日傳出新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備，又傳出新壽內部試算認為整體潛在價值約四百四十億元。北市副市長李四川昨日上午被問及此事，僅回應「我不曉得」。媒體追問新壽是否有「讓利求共識」的誠意？李四川直言「看起來沒有 。」

知情人士指出，新壽的回覆方向已大致底定，第一，將明確表達「同意合意解約」，願意依照北市府提出的方式處理；第二，回函中不會揭露具體金額，也不會在說明文件中列出任何解約或補償金數字，但是否會以正式回函的方式，或僅以事件說明回覆給北市府，內部還在考慮。

該人士強調，不寫的原因是外界可能會有誤解，「只要一寫上金額，以目前輿論氛圍，新壽很容易被解讀成想空手套白狼」。

北市府方面先前已明確要求新壽在本周內提出具體立場，並強調若屆期仍未回覆，將啟動備案，由北市府協助輝達尋找其他地塊，以確保總部計畫不受影響。副市長李四川日前也指出，可以啟動由第三方或估價師公會進行估價程序，但估價師表示，流程至少需一至三個月，勢必將壓縮輝達落地時程。

據悉，新壽已準備多套方案，若雙方協商最終破局，公司還是會持續「Ｔ17、Ｔ18開發的新光水岸森林園區」，確保資產價值不受影響。

