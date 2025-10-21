留住輝達 北市府擬提5備案

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18一案卡關，台北市產發局長陳俊安昨天表示，市府覺得可行的土地都會提供，本周五前會先提出四、五塊用地讓輝達選，輝達認為有必要就會派人勘查；先前傳圓山花博園區底下可能有貝塚遺址，這次應不會提出。

中央政府表態全力留住輝達，行政院長卓榮泰昨日在立院重申，屬於中央政府，內政部該協助核定的地上權移轉問題都已核定。讓輝達留在台北，中央可以出力的部分都願意做；若沒辦法留在台北市，輝達願意到其他縣市，中央願意協助，要看輝達本身設廠投資意願，重點是絕對不能讓輝達離開台灣。

北市府、經濟部向輝達提備案期限前倒數三天，北市議會財建委員會產發局昨工作報告。北市議員洪婉臻要求北市府說明方向在哪裡；議員陳賢蔚也要求說明Ｔ12用地整合狀況。

陳俊安說，相關需求已彙整給輝達，但需求書上註明是輝達的機密，確定選址之前，根據北市府與輝達協議，無法說明；至於Ｔ12有四塊基地，其中一塊所有權人複雜，目前已整合成兩三個小團體，簽署委託書授權土地溝通。

先前曾傳輝達最屬意圓山園區，產發局八月廿五日向文化局提報發掘計畫，但發掘審議通過核准日起九十天內完成挖掘計畫，時間落在十二月廿一日，距離輝達設定的十月廿四日晚，若發掘到遺址，依文資法須經公開發表及文資委員審查等流程，程序至少以年起跳，恐來不及。知情人士認為，輝達提出明年五月動工，但也不排除先走流程，日後也是好棋。

陳俊安說，輝達曾考量圓山園區有航高限制和文資問題，明年第一季不管基地是不是輝達要用，北市府到二○三一年之後都會有開發計畫，所須先了解下面有多少文化資產、該怎麼保存，中山足球場爭艷館年限非常長，也需重新整理，否則會阻礙地方發展，年底就會有期中報告；至於最近傳出的大同公司用地屬私部門，輝達也委請台灣土地媒合公司協助，商業往來會自己聯繫。