新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

輝達盼望進駐北士科T17、T18建造總部，無奈因地主（台北市）和承租人（新光人壽）無法取得共識而卡關。北市副市長李四川指出，市府的備案除北士科T12、松南營區外，還有其他土地備案，據傳輝達已看過北市未曝光的備案，並打算放棄T17、T18，改選這處。

輝達進駐北士科陷入僵局，北市產發局長陳俊安今（21）日表示，市府24日之前，會提出4、5塊台北市的其他土地讓輝達選擇，其中外界盛傳的圓山園區，因底下可能有貝塚遺址，這次應不會提圓山這塊地給輝達。

此外，北市副市長李四川日前表示，市府的備案除北士科T12、松南營區外，還有其他土地備案，也帶輝達看目前未曝光的地，一旦確定就會對外宣布。至於新壽仍未放棄溝通，據了解，只要市政府願意成全新壽與輝達直接溝通，新壽已做好在價格上讓步的準備，盼以實際行動支持輝達總部落地。

另外，根據「壹蘋新聞網」報導，北市府提供給輝達備案的「祕密基地」位於北投，不僅面積比北士科T17、T18完整，加上是「市有地」，可讓輝達省下不少資金。消息人士更透露，輝達已放棄T17、T18，轉而考慮這塊祕密基地。