有人看不下去捐100萬留輝達…游淑慧用2句嘆跟新壽差距

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽合意終止契約陷入僵局，傳有民眾「看不下去」，委託令衍法律事務所代理捐款事宜，捐出新台幣100萬元，作為縮短雙方補償金差額的專款，盼協助談判順利落幕，讓輝達總部落腳台北。

國民黨議員游淑慧說，小市民胸懷「計利當計天下利」，財團若只想「謀利要取天下利」，這樣遙遠差距就是目前僵局所在。

游淑慧今天在臉書貼出一張律師聲明稿，表示這一則新聞讓她「頗為訝異」。內容略為一位熱心民眾「看不下去」，委託令衍法律事務所溫令行律師全權代理捐款事宜，捐出新台幣100萬元整，希望作為縮短市府新壽補償金差額的專款，讓輝達總部落腳台北。

游說，新聞若屬實，這位民眾對於北市和台灣的愛，讓人動容。這位民眾一無所求、匿名捐款，只為了一句「計利當計天下利」。

游說，老實說，今天沒有人能情勒新壽交還市有地。但試想新壽若如金仁寶一樣，取得土地後就積極開發興建，早蓋了一半；年初輝達會浪費時間考慮T17、T18嗎？又或者新壽在簽MOU前，誠實告訴輝達，他們沒有轉移土地的權利，那輝達還會簽MOU、白白等待嗎？

游淑慧說，新壽這一步步的，套住市府的土地、套住輝達的腳步，他們謀取的是財團最大利益，他們並沒有錯，「畢竟他們就是商人」。新壽希望市府放手同意他們直接和輝達談錢。「放手很容易，你好我好。但，政府的責任，就是守住公益、不讓財團為所欲為。」