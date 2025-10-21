輝達一定要留台灣 卓榮泰：北市留不住 其他地方願意中央促成

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷關心輝達（NVIDIA）落腳台灣的問題，卓揆表示，把輝達這類國際科技大廠留在台灣，這是共識，台北市政府需中央協助，中央也已協助，有任何需要，中央可再跟北市府合作，若台北市留不住，其他地方願意也留得住，中央願促成，重點是絕對不能讓輝達離開。

輝達選定北士科T17、T18作為未來落腳地，卻因新光人壽和台北市政府間的產權問題而受阻。洪孟楷今質詢問，輝達選定北市府兩塊地要設台灣總部，需中央、地方共同協助，重點就是讓輝達留在台灣，不管留在哪一個縣市，留在台灣就是主體。有無信心留下輝達？

卓榮泰表示，第一要檢討法律問題，法律問題不難解決；第二是經濟發展問題，事關我國的經濟發展、高科技發展，一定要把輝達這類國際科技大廠留在台灣，這是共識」；第三，在政治上，若北市府需要中央的協助，中央已經協助，有任何需要，中央可再跟北市府合作。若台北市留不住，其他地方願意也留得住，中央願意促成。

洪孟楷表示，現有提供松南、林口等地，一個在台北，一個在新北，重點是留在台灣，不管是哪個縣市，他都雙手贊成、樂觀其成。卓榮泰表示，屬於中央政府，內政部該協助核定的地上權移轉問題都已核定。讓輝達留在台北，中央可以出力的部分都願意做。若沒辦法留在台北市，輝達願意到其他縣市，中央也願意協助，要看輝達本身設廠投資意願。重點是絕對不能讓輝達離開。

經濟部長龔明鑫表示，目前T17、18兩塊地還在溝通協調，輝達已表明，萬一前述兩塊地不行，請經濟部提供其他選擇，他有信心讓輝達留在台灣。卓榮泰補充，中央政府花最大的決心跟力道，希望留下輝達，只是北市府須先把法律問題處理好，這不難處理。