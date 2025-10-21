有信心輝達一定留台？卓榮泰：絕對不能讓它離開

輝達台灣總部盼坐落於北士科T17、T18，目前北市府、新光人壽、輝達（NVIDIA）持續溝通中。行政院長卓榮泰表示，如果沒辦法在台北市，而輝達願意到其他縣市，中央也願意協助，但這要看輝達本身的設廠投資意願，重點是「絕對不能讓它離開」。

卓榮泰率各部會首長21日赴立法院進行施政報告並備詢。

立委洪孟楷質詢時表示，輝達是國際重視的高科技公司，目前輝達選定北市府兩塊地要蓋台灣總部，需要中央地方共同協助。重點只有一個，就是讓輝達留在台灣，不管留在哪一個縣市，留在台灣就是主體。有沒有信心輝達一定留在台灣？

對此，卓榮泰答詢時表示，第一，要檢討法律問題，他覺得法律問題不難解決。第二，經濟發展問題，事關我國的經濟發展、高科技發展，一定要把像輝達這種國際高科技大廠留在台灣，「這是我們共同的共識」。

卓榮泰也說，第三，在政治上，如果北市府需要中央的協助，「我們已經協助」，有任何需要，中央可以再跟北市府合作。如果台北市留不住，其他地方願意、也能留得住的話，中央願意來促成。

洪孟楷提到，現在也有提供松南、林口兩塊地，一個在台北、一個在新北，重點是留在台灣，不管是哪個縣市，他都雙手贊成、樂觀其成。

卓榮泰表示，屬於中央政府，包括內政部該協助核定的地上權移轉問題，都已經核定了。如果還需要一些工作，讓輝達留在台北，中央可以出力的部分，他們都願意做。如果沒辦法留在台北市，而輝達願意到其他縣市，中央也願意協助，但這要看輝達本身設廠投資意願。重點是「絕對不能讓它離開」。

經濟部長龔明鑫提到，目前T17、18兩塊地還在溝通協調，但是輝達也已經表明，萬一這兩塊地不行，請經濟部提供其他選擇。他有信心讓輝達留在台灣。

卓榮泰握拳強調，中央政府是花最大的決心跟力道，希望輝達留下來。只是北市府必須先把法律問題處理好，這不難處理。