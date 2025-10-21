聽新聞
0:00 / 0:00
輝達台灣總部進駐北士科卡關 卓榮泰：一定要把輝達留在台灣
輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關，行政院長卓榮泰今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達留在台灣，絕不能讓輝達離開，若北市府還需要中央政府協助，會再合作。
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，政府是否有信心能把輝達留在台灣。行政院長卓榮泰表示，涉及法律問題，但他認為法律問題不難解決；其次則涉及經濟發展，政府一定要把輝達留在台灣，這是共識，內政部該核定的地上權移轉問題，中央政府都已經核定，若台北市府還需要中央政府協助，會再跟北市府合作。
洪孟楷追問，是否有信心能把輝達留在台灣。卓榮泰表示政府花最大的決心與力道，希望輝達留下，經濟部長龔明鑫也表示有信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言