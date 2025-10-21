輝達台灣總部進駐北士科卡關 卓榮泰：一定要把輝達留在台灣

輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關，行政院長卓榮泰今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達留在台灣，絕不能讓輝達離開，若北市府還需要中央政府協助，會再合作。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，政府是否有信心能把輝達留在台灣。行政院長卓榮泰表示，涉及法律問題，但他認為法律問題不難解決；其次則涉及經濟發展，政府一定要把輝達留在台灣，這是共識，內政部該核定的地上權移轉問題，中央政府都已經核定，若台北市府還需要中央政府協助，會再跟北市府合作。