快訊

輝達台灣總部進駐北士科卡關 卓榮泰：一定要把輝達留在台灣

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關。行政院長卓榮泰（右）今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達留在台灣，經濟部長龔明鑫（左）也表示有信心。記者林俊良／攝影
輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關。行政院長卓榮泰（右）今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達留在台灣，經濟部長龔明鑫（左）也表示有信心。記者林俊良／攝影

輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關，行政院長卓榮泰今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達留在台灣，絕不能讓輝達離開，若北市府還需要中央政府協助，會再合作。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，政府是否有信心能把輝達留在台灣。行政院長卓榮泰表示，涉及法律問題，但他認為法律問題不難解決；其次則涉及經濟發展，政府一定要把輝達留在台灣，這是共識，內政部該核定的地上權移轉問題，中央政府都已經核定，若台北市府還需要中央政府協助，會再跟北市府合作。

洪孟楷追問，是否有信心能把輝達留在台灣。卓榮泰表示政府花最大的決心與力道，希望輝達留下，經濟部長龔明鑫也表示有信心。

輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關。立法院施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢行政院長指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，政府是否有信心能把輝達留在台灣。記者林俊良／攝影
輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關。立法院施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢行政院長指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，政府是否有信心能把輝達留在台灣。記者林俊良／攝影

輝達 北士科

相關新聞

輝達一定要留台灣 卓榮泰：北市留不住 其他地方願意中央促成

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷關心輝達（NVIDIA）落腳台灣的問題，卓揆表示，把輝達這類國際科技...

T1718僵局…傳新壽算潛在價值440億 蔣萬安、李四川反應曝

輝達進駐北士科T17、T18陷僵局。昨傳出新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備，...

有信心輝達一定留台？卓榮泰：絕對不能讓它離開

輝達台灣總部盼坐落於北士科T17、T18，目前北市府、新光人壽、輝達（NVIDIA）持續溝通中。行政院長卓榮泰表示，如果...

輝達台灣總部進駐北士科卡關 卓榮泰：一定要把輝達留在台灣

輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關，行政院長卓榮泰今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達...

輝達總部用地北市備案多 「更大、更便宜」選項浮現

輝達台灣總部進駐北士科尚未定案，台北市副市長李四川昨（20）日表示還有C計畫、D計畫未公開，但土地一定比T17、T18更...

新壽若與北市府無法達成共識 可能走向自行開發

台北市副市長李四川昨（20）日再度對外喊話，除否決新壽提案，並要求儘速回函，北市府與新壽再度陷僵局，據了解，新壽仍期待輝...

