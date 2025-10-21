T1718僵局…傳新壽算潛在價值440億 蔣萬安、李四川反應曝

輝達進駐北士科T17、T18陷僵局。昨傳出新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備，但新壽內部又傳出他們試算，認為整體潛在價值約440億元。北市副市長李四川今天上午被問及新壽內部試算？有這價值？李僅回應「我不曉得」。

台北市長蔣萬安今市政會議前也被問及此事看法，蔣沒正面回應，僅回應「謝謝、謝謝」。

對於北市府與新壽合意解約協商陷僵局。昨傳新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備，蔣萬安昨天晚間受訪表示，「我們就是持續努力，跟各方溝通，盡全力將輝達留在台北。」

李四川則表示，看起來新壽的前提都還是一樣，到24日該怎麼辦就怎麼辦，北市府會提出備案。

媒體追問新壽是否有「讓利求共識」的誠意？李四川直言「看起來沒有 。」