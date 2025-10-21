T1718僵局…傳新壽算潛在價值440億 蔣萬安、李四川反應曝
輝達進駐北士科T17、T18陷僵局。昨傳出新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備，但新壽內部又傳出他們試算，認為整體潛在價值約440億元。北市副市長李四川今天上午被問及新壽內部試算？有這價值？李僅回應「我不曉得」。
台北市長蔣萬安今市政會議前也被問及此事看法，蔣沒正面回應，僅回應「謝謝、謝謝」。
對於北市府與新壽合意解約協商陷僵局。昨傳新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備，蔣萬安昨天晚間受訪表示，「我們就是持續努力，跟各方溝通，盡全力將輝達留在台北。」
李四川則表示，看起來新壽的前提都還是一樣，到24日該怎麼辦就怎麼辦，北市府會提出備案。
媒體追問新壽是否有「讓利求共識」的誠意？李四川直言「看起來沒有 。」
協商倒數，最新傳出新壽內部試算T17、18，若在該地興建約5.5萬坪商辦，以每坪年租金3,000元計算，年租金約1.65億元、50年累計約82.5億元，這部分屬於穩定現金流收益。另一方面，若以鄰近商辦每坪行情約80萬元估算，整體潛在價值約440億元，扣除約100億元建置成本後，資產增值空間超過350億元，能顯著強化新壽的帳面價值與財務穩健度。
