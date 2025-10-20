觀察站／輝達用地卡關…唯有「雙方」互信才能留下它

輝達在北士科Ｔ17、Ｔ18設立台灣總部案，進入倒數關鍵七十二小時。若北市和新壽能在十月廿四日前協商完成，讓這場延燒多月的地上權爭議畫下句點，將成為政府與企業協力推動重大投資的指標案例。

若此案最後宣告破局，新壽表明Ｔ17、Ｔ18將回歸原先規畫，一旦順利找到輝達之外的企業進駐，雖失去輝達這個客戶，但至少保住裡子。最壞狀況是既留不住輝達，等明年一月新壽與台新人壽合併，北市府以違反契約、履約狀況不佳為由啟動解約，新壽、甚至母公司台新新光金控恐將落入面子、裡子雙輸的窘境。

本案糾結至今，歷經多輪磋商，各方立場逐漸靠攏。北市府與新壽都認可以「合意解約」處理舊約，藉此排除圖利疑慮，讓法律程序重回正軌；輝達也保持落地台北的意願。說穿了，三方從法規面、執行面，都已沒有太大的歧異，如今新壽提出讓利，在價格面上似乎也有轉圜餘地，因此關鍵在於最後誰先邁出那一步。

不過，排除上述三個層面，現在「卡點」似乎來自於信任面，北市府要求新壽提出具體價格，但在過去兩個月的過程中，即使新壽多次強調並非意圖牟取暴利，外界質疑仍不斷，令公司內部頗感無奈。也因此，若輝達與新壽能在新一輪溝通中達成共識，由新壽適度讓利、輝達願意首肯承接，不僅可加速協議落地，也能洗刷「新壽漫天要價」的誤會。畢竟在商言商，輝達作為全球市值最高的晶片企業，絕不會做賠本生意，交易能成，意味雙方皆認為條件合理。

此外，北市府對於新壽不提價格，一定也有疑慮，畢竟北市府要面對議會監督和輿論壓力，就算讓新壽和輝達雙方談判，也不會有人認為市府可以雙手一攤，換言之，即便希望輝達落地，但北市府任何表態都要再三衡量。

即使法律問題已除、價格空間也開，關鍵在於三方能否於最後時刻提高互信。畢竟外界期待看到的，不僅是一樁投資案的完成，更是一個成功的官民合作範例，政府展現效率、企業展現誠意，讓制度與信任在最後七十二小時內真正接軌。