北市帶輝達看「祕密基地」！傳新壽提「有條件」價格讓步

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18案，因地主（台北市）和承租人（新光人壽）無法取得共識而卡關，北市副市長李四川指出，市府的備案除北士科Ｔ12、松南營區外，還有其他土地備案，也帶輝達看目前未曝光的地，一旦確定就會對外宣布。至於新壽仍未放棄溝通，據了解，只要市政府願意成全新壽與輝達直接溝通，新壽已做好在價格上讓步的準備，盼以實際行動支持輝達總部落地。

北市府上周啟動與新壽的合意解約程序，發函新壽提出合意解約的具體條件。

李四川昨說，市府迄今未接到新壽回函，全案還在原地打轉。他表示，北市府提出備案選擇的地，絕對比Ｔ17、Ｔ18加起來大，如果中央能協助都市計畫變更快一點，所有程序會跟Ｔ17、Ｔ18一樣時間交給輝達，權利金也會比Ｔ17、Ｔ18便宜。

李四川提備案選擇地

外傳北市府提給輝達的備案還有其他「祕密基地」？李四川證實，除Ｔ12、松南營區外，還有其他土地。他說，北市府備案不僅有北市府的地，也有私人土地如大同公司等，將彙整備案提供給輝達。他指出，「容我稍微保密，如果有確定，就會對外宣布。」

李四川表示，設定專案地上權的辦法，北市府已修正完畢，也經行政院核定，若新壽願跟北市府合意解約，就可直接設定給輝達。至於協商期限，北市府給新壽公文沒有所謂期限，因輝達希望廿四日前提供備案，北市府也會將所有備案準備好，送給輝達參考。

對於新壽已做好「價格上讓步」的準備。台北市長蔣萬安昨說，「我們就是持續努力，跟各方溝通，盡全力將輝達留在台北。」而李四川被問到新壽是否有「讓利求共識」的誠意時？他則說，「看起來沒有」。

李四川指出，輝達不可能直接把錢（解約補償金）匯給新壽，因一個標地物，不可能付給新壽一筆錢，又跟市政府簽約付給市府一筆錢，一個標地要出兩方價錢，輝達有它的困難。但業界人士說，從地上權架構理解。這並非兩筆獨立款項，而是一筆五十年地上權價金的分配問題，輝達支付的總額不變，只是付款對象分別為新壽與北市府。

至於補償金的合理金額為何？業內人士試算，若在Ｔ17、Ｔ18興建約五點五萬坪商辦，以每坪年租金三千元計算，年租金約一點六五億元、五十年累計約八十二點五億元，這部分屬於穩定現金流收益。另一方面，若以鄰近商辦每坪行情約八十萬元估算，整體潛在價值約四四○億元，扣除約一百億元建置成本，資產增值空間超過三五○億元，能顯著強化新壽的帳面價值與財務穩健度。

針對輝達台灣總部進駐北士科T17、T18案，台北市副市長李四川昨被問到新壽是否有讓利求共識的誠意時，他說「看來沒有」。圖為台新新光金控總經理林維俊。本報資料照片

據了解，新壽當初與輝達簽署ＭＯＵ時，新壽已向輝達聘請的專業團隊說明，也得到對方認可Ｔ17、Ｔ18的潛在價值。消息人士說，當時新壽主動展現讓利誠意，扣除已繳付給市府的權利金與租金後，實際從輝達取得的轉讓金不到一百億元，遠遠低於完整開發後可創造的租金與資產價值。

而為了不要讓納稅人或北市府出錢，新壽仍希望北市府能同意新壽跟輝達重啟溝通，內部人士透露，「新壽和輝達美國總部一直有對話窗口，順利的話只需三天就可以有好消息」。

不過，李四川說，先前ＭＯＵ就已經談得很清楚，輝達希望能夠對口市政府，由市政府收回這一塊土地，直接設定給輝達，再直接專案地上權設定給輝達。