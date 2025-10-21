新壽若與北市府無法達成共識 可能走向自行開發
台北市副市長李四川昨（20）日再度對外喊話，除否決新壽提案，並要求儘速回函，北市府與新壽再度陷僵局，據了解，新壽仍期待輝達能順利落腳北士科，不求T17、T18解約、轉移後能賺錢，但希望至少不會被股東控告背信。
據了解，目前新壽已做最壞打算，若與北市府遲遲無法達成共識，則將自行開發，市場估算，該地上權開發成本200億元，未來收益上看400億至600億元，潛在獲利佳。
雖北市府給新壽最後通牒，希望在23日下班前回函給北市府，告知希望獲得賠償的金額，不過目前掌握的最新資訊，新壽目前並沒有回函的打算，若要回函也不會涉及金額。
