輝達總部用地北市備案多 「更大、更便宜」選項浮現

輝達台灣總部進駐北士科尚未定案，台北市副市長李四川昨（20）日表示還有C計畫、D計畫未公開，但土地一定比T17、T18更大，權利金也更便宜。據悉，北市持續盤點土地，愈來愈多新備案浮現，包括北市替代役中心（水源營區）等，都不排除列為選項。

經過五個多月協調，輝達台灣總部用地即將在本周五有明確進展，若無法取得北士科T17、T18用地，預料輝達將參考經濟部與北市府所提備案。有記者昨日以時下「從從容容」哏詢問李四川心情，他笑稱自己「游刃有餘」。

針對北市府已浮上檯面、且較符合輝達需求的兩大備案，也就是北士科T12及鄰地、松南營區，李四川昨日正面回應，目前T12沒有問題，大致已完成私地整合；松南營區方面，包含市有及國有，若輝達要的是兩塊地，市府會配合中央，並交由輝達評估。

李四川強調，不只北市府，有許多私地主也表達意願，主動提供土地給市府，像大同公司也想提方案，市府會在周五前彙整給輝達，他表示，諸多備案中包含未曝光的大面積基地，「還有C計畫、D計畫」，但目前還不能講，最終仍交由輝達選擇。

他表示，北市府選地一定會比T17、T18 更大，若中央能協助，加快都市計畫變更程序，應該也會在原先T17、T18一樣的時間交地，且權利金會比較便宜。

據了解，針對輝達土地三大要求，至少3公頃土地、低密度建築及較大建蔽率，北市府數月前已指示局處盤點大面積土地，其中北市府替代役中心（水源營區）成為民代間認為有機會的潛力用地之一。水源營區基地面積約4公頃，該地為2001年起市府向國防部軍備局無償借用的建築物，是地方常點名應儘速都更的位址。

知情人士透露，這塊用地雖然方正，但仍須變更都市計畫，若輝達能順利進駐，因鄰近台灣大學、台科大、師大等校，有輝達最想要的頂尖人才優勢。

另外針對新光人壽與北市府間針對北士科T17、T18地上權契約，李四川表示，市府尚未接到新壽回覆，輝達先前談得很清楚，希望由市府收回土地直接專案設定給輝達使用，市府已於7月修正相關辦法，並經政院核定，原則上現在就等新壽與北市府合意解約，就可直接設定給輝達。



