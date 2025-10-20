聽新聞
輝達T1718…傳新壽願「價格讓利」求共識 蔣萬安回應了
輝達進駐北士科T17、T18陷僵局。最新傳出新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備。北市長蔣萬安今天晚間受訪表示，「我們就是持續努力，跟各方溝通，盡全力將輝達留在台北。」
蔣萬安今天晚間赴災害應變中心聽起大豪雨整備工作，對於北市府與新壽的合意終止契約協商陷入僵局，昨傳新壽新讓步是不堅持先啟動協調委員會，但前提要市府同意，由新壽直接和輝達協商補償金，今天又傳出只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備。
媒體問蔣萬安，是否有感受到新壽願意退讓的誠意？蔣萬安表示，「我們就是持續努力，跟各方溝通，盡全力將輝達留在台北。」
