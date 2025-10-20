新壽願價格讓步？李四川：至今沒公文 看起來無讓利誠意

輝達進駐北士科T17、T18陷僵局。最新傳出新壽只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格讓步」準備，但據了解，新壽至今仍沒公文向北市府提出協商條件。北市副市長李四川今晚說，看起來新壽的前提都還是一樣，到24日該怎麼辦就怎麼辦，北市府會提出備案。

媒體追問，新壽是否有「讓利求共識」的誠意？李四川直言「看起來沒有 。」

北市府與新壽的合意終止契約協商，持續陷入僵局，昨傳新壽新讓步是不堅持先啟動協調委員會，但前提要市府同意，由新壽直接和輝達協商補償金，今又傳出只要北市府願意成全新光人壽與輝達直接溝通，新壽已做好「價格上讓步」的準備。

不過李四川表示，前面MOU大概就已經都談得很清楚，但後來輝達希望能夠對口市政府，由市政府收回這一塊土地，直接設定給輝達，所以台北市政府才7月就已報內政部，希望能夠依照這個土徵條例，能夠直接設定給輝達。