北士科地上權案僵局 台新新光金24日前回應

輝達（NVIDIA）有意在北士科T17、T18基地設台灣總部，但因地上權問題卡關。台新新光金控總經理林維俊今天說，預計24日前會有回應，且不從台北市府或納稅人身上拿任何一毛錢。

由於台北市府與新光人壽對如何將地上權轉給輝達意見分歧，雙方因圖利、背信疑慮僵持不下，台北市副市長李四川先前預告，輝達希望北市府與經濟部24日前提出土地備案，若屆時新壽仍未提解約條件，將進入備案階段。

李四川今天也透露，除了報載提及的北士科T12、松南營區等土地，還有很多私人土地主動提供給市府，以及其他未曝光基地，市府彙整後24日以前一定會給輝達。

對此，林維俊今天告訴中央社，尊重北市府的發言，預計本週、24日以前會有正式說明。

至於媒體報導，傳出新壽願意在轉讓金方面「讓利」，林維俊重申，不提轉讓金的事情，「我們絕對不從台北市府或納稅人身上拿任何一毛錢」。