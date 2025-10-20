快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

北士科地上權案僵局 台新新光金24日前回應

中央社／ 台北20日電
台新新光金控總經理林維俊。圖／本報資料照片
台新新光金控總經理林維俊。圖／本報資料照片

輝達（NVIDIA）有意在北士科T17、T18基地設台灣總部，但因地上權問題卡關。台新新光金控總經理林維俊今天說，預計24日前會有回應，且不從台北市府或納稅人身上拿任何一毛錢。

由於台北市府與新光人壽對如何將地上權轉給輝達意見分歧，雙方因圖利、背信疑慮僵持不下，台北市副市長李四川先前預告，輝達希望北市府與經濟部24日前提出土地備案，若屆時新壽仍未提解約條件，將進入備案階段。

李四川今天也透露，除了報載提及的北士科T12、松南營區等土地，還有很多私人土地主動提供給市府，以及其他未曝光基地，市府彙整後24日以前一定會給輝達。

對此，林維俊今天告訴中央社，尊重北市府的發言，預計本週、24日以前會有正式說明。

至於媒體報導，傳出新壽願意在轉讓金方面「讓利」，林維俊重申，不提轉讓金的事情，「我們絕對不從台北市府或納稅人身上拿任何一毛錢」。

輝達 北士科

延伸閱讀

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

面對輝達用地爭議 李四川「游刃有餘」笑稱：備案比T17、18更大

輝達進駐…被問王世堅金句 李四川笑回：我是游刃有餘

新壽盼直接與輝達談補償金 李四川：不可能

相關新聞

北士科地上權案僵局 台新新光金24日前回應

輝達（NVIDIA）有意在北士科T17、T18基地設台灣總部，但因地上權問題卡關。台新新光金控總經理林維俊今天說，預計2...

輝達進駐T1718協商倒數 他曝新壽瀕臨死亡2條線

輝達進駐T17、T18陷僵局，傳新壽只要北市府成全與輝達直接溝通，新壽已做好價格讓步準備。國民黨議員徐弘庭認為，新壽想「...

T17、T18久未動工...議員憂恐遭控惡意卡進度 北市府：已多次發文提醒

輝達進駐北士科T17、18協商，副市長李四川今表示，有帶輝達看目前媒體未曝光土地，最終落腳處未必是T17、18。議員提醒...

輝達備案多一處？ 許淑華點名花博 都發局：有古蹟文資議題

輝達進駐北士科T17、T18卡關，希望政府協助24日前提出備案，台北市副市長李四川今透露幾處尚未曝光基地。民進黨北市議員...

輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

輝達台北總部土地陷入破局，媒體報導的解約金140億元引起各界關注。有業界高層人士建議新光吳東亮董事長應該大氣宣布合意解約，展現出為台灣及產業創造第二個護國神山的大智大勇，進而創造三贏的局面。 一位曾

獨／新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。