一下高鐵車站就到了 苗栗爭取輝達設立AI製造與研發基地
輝達公司（NVIDIA）進駐北士科T17、T18卡卡，苗栗縣政府認為苗栗高鐵特定區2.2萬坪縣有土地產業專用區條件適合，一下車站就到了，且正在辦理通盤檢討，爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地。
苗栗縣政府今天呈報高鐵苗栗車站特定區產業專用區招商簡給經濟部投資業務處，請求協助轉達輝達台灣或亞太辦公室，希望爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地，帶動中台灣成為人工智慧產業新重鎮，縣府指出，苗栗高鐵站前方特定區2塊產專區，縣府啟動第二次通盤檢討作業中。
縣府工商發展處長詹彩蘋表示，高鐵苗栗車站特定區在台灣科技廊帶核心位置，擁有「雙鐵共構、雙北1小時」的交通優勢，並緊鄰竹科、中科與銅科三大園區，可成為北中產業鏈串接的重要樞紐，該區預留AI晶片製造、伺服器組裝、散熱材料及精密製造等產業用地，並能銜接綠能供應與再生能源基地，形成低碳、智慧、永續的高科技專區。
她強調，縣府工商發展處已同步推動「綠能智慧園區」、「氫能應用示範基地」及「AI產業專用區」等多項旗艦計畫，展現苗栗發展淨零製造與數位轉型的決心，透過經濟部轉達輝達，不僅是爭取單一企業投資，更象徵主動迎向AI產業時代，打造「中台灣新矽谷」的重要一步。
「我們籌畫已久，我們拒絕等待」！鍾東錦指出，高鐵苗栗車站特定區每一寸土地，都準備好迎接新創與科技的種子，歡迎國際企業的到來，雙鐵共構的交通核心，結合慢城生活與科技產業，多元價值與效益，指日可待。
條件包括高鐵加台鐵共站、運輸導向發展（TOD）、北勢溪親水廊道，產業專區加容積獎勵，5大聯外道路，區段徵收、街廓完整，亞洲唯一雙慢城縣市，雙語學校、客家園樓、英才書院，全方位人才聚落產學並進。
