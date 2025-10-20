快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

一下高鐵車站就到了 苗栗爭取輝達設立AI製造與研發基地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府認為高鐵特定區2.2萬坪縣有土地產業專用區條件適合，爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府認為高鐵特定區2.2萬坪縣有土地產業專用區條件適合，爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地。圖／苗栗縣政府提供

輝達公司（NVIDIA）進駐北士科T17、T18卡卡，苗栗縣政府認為苗栗高鐵特定區2.2萬坪縣有土地產業專用區條件適合，一下車站就到了，且正在辦理通盤檢討，爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地。

苗栗縣政府今天呈報高鐵苗栗車站特定區產業專用區招商簡給經濟部投資業務處，請求協助轉達輝達台灣或亞太辦公室，希望爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地，帶動中台灣成為人工智慧產業新重鎮，縣府指出，苗栗高鐵站前方特定區2塊產專區，縣府啟動第二次通盤檢討作業中。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，高鐵苗栗車站特定區在台灣科技廊帶核心位置，擁有「雙鐵共構、雙北1小時」的交通優勢，並緊鄰竹科、中科與銅科三大園區，可成為北中產業鏈串接的重要樞紐，該區預留AI晶片製造、伺服器組裝、散熱材料及精密製造等產業用地，並能銜接綠能供應與再生能源基地，形成低碳、智慧、永續的高科技專區。

她強調，縣府工商發展處已同步推動「綠能智慧園區」、「氫能應用示範基地」及「AI產業專用區」等多項旗艦計畫，展現苗栗發展淨零製造與數位轉型的決心，透過經濟部轉達輝達，不僅是爭取單一企業投資，更象徵主動迎向AI產業時代，打造「中台灣新矽谷」的重要一步。

「我們籌畫已久，我們拒絕等待」！鍾東錦指出，高鐵苗栗車站特定區每一寸土地，都準備好迎接新創與科技的種子，歡迎國際企業的到來，雙鐵共構的交通核心，結合慢城生活與科技產業，多元價值與效益，指日可待。

條件包括高鐵加台鐵共站、運輸導向發展（TOD）、北勢溪親水廊道，產業專區加容積獎勵，5大聯外道路，區段徵收、街廓完整，亞洲唯一雙慢城縣市，雙語學校、客家園樓、英才書院，全方位人才聚落產學並進。

苗栗縣政府認為高鐵特定區2.2萬坪縣有土地產業專用區條件適合，爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地。。本報資料照片
苗栗縣政府認為高鐵特定區2.2萬坪縣有土地產業專用區條件適合，爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地。。本報資料照片

輝達 北士科

延伸閱讀

輝達進駐T1718協商倒數 他曝新壽瀕臨死亡2條線

輝達備案多一處？ 許淑華點名花博 都發局：有古蹟文資議題

輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

獨／新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

相關新聞

T17、T18久未動工...議員憂恐遭控惡意卡進度 北市府：已多次發文提醒

輝達進駐北士科T17、18協商，副市長李四川今表示，有帶輝達看目前媒體未曝光土地，最終落腳處未必是T17、18。議員提醒...

輝達備案多一處？ 許淑華點名花博 都發局：有古蹟文資議題

輝達進駐北士科T17、T18卡關，希望政府協助24日前提出備案，台北市副市長李四川今透露幾處尚未曝光基地。民進黨北市議員...

輝達進駐T1718協商倒數 他曝新壽瀕臨死亡2條線

輝達進駐T17、T18陷僵局，傳新壽只要北市府成全與輝達直接溝通，新壽已做好價格讓步準備。國民黨議員徐弘庭認為，新壽想「...

輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

輝達台北總部土地陷入破局，媒體報導的解約金140億元引起各界關注。有業界高層人士建議新光吳東亮董事長應該大氣宣布合意解約，展現出為台灣及產業創造第二個護國神山的大智大勇，進而創造三贏的局面。 一位曾

獨／新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直...

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

輝達進駐北士科T17、18協商，昨傳新壽新讓步不堅持先啟動協調委員會，但前提要市府同意，由新壽直接和輝達協商補償金。北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。