快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

T17、T18久未動工...議員憂恐遭控惡意卡進度 北市府：已多次發文提醒

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達最終落腳處未必是T17、18，議員提醒，若新新併後兩塊地恐進入司法訴訟，新壽可能會主張市府都審多次退件卡關，導致工程延宕，應做好準備。記者洪子凱／攝影
輝達最終落腳處未必是T17、18，議員提醒，若新新併後兩塊地恐進入司法訴訟，新壽可能會主張市府都審多次退件卡關，導致工程延宕，應做好準備。記者洪子凱／攝影

輝達進駐北士科T17、18協商，副市長李四川今表示，有帶輝達看目前媒體未曝光土地，最終落腳處未必是T17、18。議員提醒，若新新併後兩塊地恐進入司法訴訟，新壽可能會主張市府都審多次退件卡關，導致工程延宕，應做好準備。市府表示，已多次提醒新壽設計不符法規，請他補正，沒有退件也沒有卡新壽。

議員簡舒培指出，市府2023年就曾核發T17、18雜照給新壽，2025年又再核發一次，建照則是分別於2023年3月、2月拿到過，但完全沒有動工，上禮拜卻突然舉辦動土典禮，企圖威脅市府，過去市府就曾多次發文催促新壽盡快動工，但新壽完全不理，甚至聲稱進度落後是因為卡變更設計。

簡舒培說，T17、18都審掛件，第一次2022年3月掛件4月遭市府退件，但直到9月才補件完成，隔年4月審議核定通過，耗時388天，後來在做第一次變更設計也耗了322天，相比由金仁寶得標的T16兩次都審都僅花費100多天，「誰在拖拖拉拉很明顯。」現在開發進度緩慢全部責任都推給都發局，若接下來新新併要跟新壽解約，面臨官司，市府要做好準備。

都發局長簡瑟芳說，新壽所指涉內容都有正式回文告知，設計不符都市計畫規定，請新壽補正並沒有駁回，沒有刻意去卡新壽開發。地政局也補充，5月有請新壽到市府來說明工程進度，新壽卻未派員出席，地政局也發函提醒依照契約約定，相關證照取得要自負期程風險，還是請他提出精進方案。

議員陳賢蔚提醒，輝達有時間壓力希望明年5月開工、3年內完工，包含T12、淞南營區，大同公司等，但他認為北士科是目前唯一開發中科專用地，可以提供輝達和其他協力廠商一起進駐，但若最終選擇是北士科以外備案，包含地目變更等相關程序，市府務必將備案準備好，擬定相關期程。

輝達 北士科

延伸閱讀

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

輝達進駐…被問王世堅金句 李四川笑回：我是游刃有餘

新壽盼直接與輝達談補償金 李四川：不可能

解T17、T18爭議 對新壽下最後通牒…北市：24日提備案給輝達

相關新聞

T17、T18久未動工...議員憂恐遭控惡意卡進度 北市府：已多次發文提醒

輝達進駐北士科T17、18協商，副市長李四川今表示，有帶輝達看目前媒體未曝光土地，最終落腳處未必是T17、18。議員提醒...

輝達備案多一處？ 許淑華點名花博 都發局：有古蹟文資議題

輝達進駐北士科T17、T18卡關，希望政府協助24日前提出備案，台北市副市長李四川今透露幾處尚未曝光基地。民進黨北市議員...

輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

輝達台北總部土地陷入破局，媒體報導的解約金140億元引起各界關注。有業界高層人士建議新光吳東亮董事長應該大氣宣布合意解約，展現出為台灣及產業創造第二個護國神山的大智大勇，進而創造三贏的局面。 一位曾

獨／新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直...

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

輝達進駐北士科T17、18協商，昨傳新壽新讓步不堅持先啟動協調委員會，但前提要市府同意，由新壽直接和輝達協商補償金。北市...

面對輝達用地爭議 李四川「游刃有餘」笑稱：備案比T17、18更大

針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，讓經濟部與台北市政府24日要提出備案。台北市副市長李四川20日上午透露還有C計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。