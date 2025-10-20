T17、T18久未動工...議員憂恐遭控惡意卡進度 北市府：已多次發文提醒

輝達進駐北士科T17、18協商，副市長李四川今表示，有帶輝達看目前媒體未曝光土地，最終落腳處未必是T17、18。議員提醒，若新新併後兩塊地恐進入司法訴訟，新壽可能會主張市府都審多次退件卡關，導致工程延宕，應做好準備。市府表示，已多次提醒新壽設計不符法規，請他補正，沒有退件也沒有卡新壽。

議員簡舒培指出，市府2023年就曾核發T17、18雜照給新壽，2025年又再核發一次，建照則是分別於2023年3月、2月拿到過，但完全沒有動工，上禮拜卻突然舉辦動土典禮，企圖威脅市府，過去市府就曾多次發文催促新壽盡快動工，但新壽完全不理，甚至聲稱進度落後是因為卡變更設計。

簡舒培說，T17、18都審掛件，第一次2022年3月掛件4月遭市府退件，但直到9月才補件完成，隔年4月審議核定通過，耗時388天，後來在做第一次變更設計也耗了322天，相比由金仁寶得標的T16兩次都審都僅花費100多天，「誰在拖拖拉拉很明顯。」現在開發進度緩慢全部責任都推給都發局，若接下來新新併要跟新壽解約，面臨官司，市府要做好準備。

都發局長簡瑟芳說，新壽所指涉內容都有正式回文告知，設計不符都市計畫規定，請新壽補正並沒有駁回，沒有刻意去卡新壽開發。地政局也補充，5月有請新壽到市府來說明工程進度，新壽卻未派員出席，地政局也發函提醒依照契約約定，相關證照取得要自負期程風險，還是請他提出精進方案。

議員陳賢蔚提醒，輝達有時間壓力希望明年5月開工、3年內完工，包含T12、淞南營區，大同公司等，但他認為北士科是目前唯一開發中科專用地，可以提供輝達和其他協力廠商一起進駐，但若最終選擇是北士科以外備案，包含地目變更等相關程序，市府務必將備案準備好，擬定相關期程。