輝達備案多一處？ 許淑華點名花博 都發局：有古蹟文資議題
輝達進駐北士科T17、T18卡關，希望政府協助24日前提出備案，台北市副市長李四川今透露幾處尚未曝光基地。民進黨北市議員許淑華今質詢時詢問是否為花博園區？更呼籲北市府趕緊找備案。都發局說，花博會有古蹟、文資問題，時間恐不可控。
許淑華表示，花博基地的範圍符合輝達所提出的3公頃面積，且腹地的所有權為北市府，另外鄰近淡水河，同樣符合輝達的面河需求；她詢問都發局，花博的地目及相關程序問題。
尤其面對近期新壽種種動作，許淑華認為，新壽一直利用北市府去壓榨輝達給分手費，「什麼叫找第三方公正單位來看多少錢？」，不應該消費輝達，呼籲市府要趕緊找到備案，更要評估花博是否為選項。
台北市都發局長簡瑟芳回應，花博的地目為公園用地，如果要用別種用途需要進行都市計畫變更，且花博涉及到圓山遺址的古蹟議題，基地若立即開發，會有文資的問題。挖到地下室的話，會有時程上面不可控的問題。
秘書處也說，議員關心的議題會帶回去。
