輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

輝達台北總部土地陷入破局，媒體報導的解約金140億元引起各界關注。有業界高層人士建議新光吳東亮董事長應該大氣宣布合意解約，展現出為台灣及產業創造第二個護國神山的大智大勇，進而創造三贏的局面。

一位曾任市府推薦的人壽獨立董事的人壽界資深專業人員表示，他建議吳東亮董事長大氣展現大智慧，主動宣佈跟台北市政府可以合意解約，讓利輝達，讓輝達可以順利把海外總部蓋在T17、18，為台灣的AI生態鏈創造一個新的科技產業園區，成為第二座護國神山；如此一來，吳董事長同時也多結交了一個政治友人蔣萬安，此人有可能是2032的台灣新共主，藉此達成一個三贏的局面，相信人人都會拍手比讚。

這位業界人士指出，這樣的宣布對於台新新光會是個短空長多的契機，唯有具備大智慧者能看出。

目前外界解約金有很多的不解或批評，包括李四川副市長就說現狀變成輝達必須付兩次費用的矛盾邏輯；也有人認為台新一直在吃台北市政府的豆腐。業界高層人士建議，台新吳董事長具有大智慧，一定知道怎麼樣對台灣最好。

聚傳媒