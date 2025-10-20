快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

議員指輝達案未曝光基地為花博 北市府未證實

中央社／ 台北20日電

台北市副市長李四川今天說，北市府和輝達在看未曝光基地，確定後對外宣布。台北市議員許淑華質詢問是否為花博；台北市都發局未予證實，但此區涉文資議題，開發時程不可控。

台北市議會下午進行工務部門質詢及答覆。

由於各界關注輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處。民進黨市議員許淑華質詢提到，針對李四川最新說法的「未曝光基地」，據她了解應為花博園區，因整個基地面積符合3公頃需求，且土地完整、都是北市府的，也符合輝達希望唯一對口為北市府的要求。

另外，花博基地上的爭艷館等都是臨時建物，要拆隨時可以拆，且離淡水河也近，符合輝達「面河」期待。

許淑華追問，花博現在用地分區為何。認為大家都希望輝達留在北市，但以新光人壽的手段來看，分手費會很不好談，她不滿新壽為何可利用北市府去壓榨輝達給分手費，認為簽MOU就是合意即可，新壽為何又要找第三方公正單位估價，不應一直消費輝達。

她建議，請秘書處和市長蔣萬安等高層談清楚，任何可留住輝達的方案就是最好的，請將方案整合好再對外說清楚，否則現在相關局處都沒人搞得清楚，相關法令、都市計畫問題不是自己說了算，花博是否為選項評估，應盡快定案，否則24日期限將至。

台北市都發局長簡瑟芳答詢表示，花博基地涉及圓山遺址，有古蹟處理議題，需先處理文資議題後才能開發，只要開挖都有涉及時程不可控的問題。

同時，花博園區目前屬公園用地，若要做別種用途則須經都市計畫變更程序。

秘書處也允諾，會將議員相關建議帶回，並向上反映。

輝達台灣總部原先計劃設於北投士林科技園區T17、T18基地，媒體昨天報導指輝達已同意改接受進駐T12方案。李四川受訪時先說「沒有這個事」、還沒有正式表達；他今天再表示，北市府和輝達在看未曝光基地，等輝達確定後對外宣布。

輝達 北士科

延伸閱讀

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

輝達進駐…被問王世堅金句 李四川笑回：我是游刃有餘

新壽盼直接與輝達談補償金 李四川：不可能

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

相關新聞

獨／新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直...

輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

輝達進駐北士科T17、18協商，昨傳新壽新讓步不堅持先啟動協調委員會，但前提要市府同意，由新壽直接和輝達協商補償金。北市...

面對輝達用地爭議 李四川「游刃有餘」笑稱：備案比T17、18更大

針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，讓經濟部與台北市政府24日要提出備案。台北市副市長李四川20日上午透露還有C計...

輝達進駐…被問王世堅金句 李四川笑回：我是游刃有餘

輝達進駐北士科T17、18協商陷僵局，昨傳新壽新讓步，不堅持先協調委員會，但前提要市府同意由新壽直接和輝達協商補償金，北...

新壽盼直接與輝達談補償金 李四川：不可能

針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，傳出新壽盼直接與輝達對接補償金？台北市副市長李四川20日上午再度重申，「輝達不...

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

輝達進駐北士科T17、18協商持續陷入僵局，北市副市長李四川今天證實，北市府提出的其他土地備案，除了T12、松南營區，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。