獨／新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直接溝通，新壽已做好在價格上讓步的準備，盼以實際行動支持輝達總部落地。新壽強調，輝達落地對台灣科技產業象徵重大意義，公司從頭到尾都站在支持立場，讓合作案順利成局。

不過，考慮不願由納稅人跟北市府出錢，新壽希望北市府能同意新壽跟輝達重啟溝通，內部人士透露，「新壽跟輝達美國總部一直有對話窗口，順利的話只需三天就可以有好消息。」

根據新壽內部試算，若在該地興建約5.5萬坪商辦，以每坪年租金3,000元計算，年租金約1.65億元、50年累計約82.5億元，這部分屬於穩定現金流收益。另一方面，若以鄰近商辦每坪行情約80萬元估算，整體潛在價值約440億元，扣除約100億元建置成本後，資產增值空間超過350億元，能顯著強化新壽的帳面價值與財務穩健度。

也因如此，當初新壽在與輝達簽署MOU時，已主動展現讓利誠意。據了解，扣除已繳付給市府的權利金與租金後，新壽實際從輝達取得的轉讓金不到100億元，遠遠低於完整開發後可創造的租金與資產價值。

壽險業者分析，租金提供穩定收益，資產重估則可改善資本結構。對新壽而言，兩者兼具長期戰略價值；而以北士科目前的開發速度與市場熱度，每坪80萬元仍屬保守估算，「實際行情只會越來越高」。

外界傳出輝達僅願與北市府接洽，惟據悉，雙方溝通窗口不同。市府主要與輝達台北辦公室及其法律顧問聯繫，而新壽則與輝達總部保持直接聯繫，兩條管道並行、各有進度，並非「說不上話」。目前輝達仍是新壽旗下內湖商辦的房客，雙方關係穩定。