輝達落腳T1718新壽讓步？ 李四川曝輝達態度：全案仍原地打轉

輝達進駐北士科T17、18協商，昨傳新壽新讓步不堅持先啟動協調委員會，但前提要市府同意，由新壽直接和輝達協商補償金。北市副市長李四川今受訪表示，北市府到現在，還沒接到新壽回函，對於傳出這是新壽新讓步？李說，還是在原地打轉。

對於傳出新壽讓步想直接跟輝達協商補償金，李四川說，前面MOU大概就已經都談得很清楚，但後來輝達希望能夠對口市政府，由市政府收回這一塊土地，直接設定給輝達，所以台北市政府才7月就已報內政部，希望能夠依照這個土徵條例，能夠直接設定給輝達。

李說，這一部分的所有辦法北市府都修正完畢，也經過行政院的核定，那原則上現在就等如果新壽願意跟北市府合意解約，大概就可以直接設定給輝達，「輝達表達還是要對台北市政府，不再對新壽。」

媒體追問，給新壽協商的期限是在10月23日下班前，還是24日？

李表示，北市府給新壽的公文沒有所謂期限，是因為輝達希望經濟部跟台北市政府提供備案時間在24日之前，北市府所有的備案都已經準備好，也會送給輝達做參考。

對於接下來是否有機會北市府、輝達、新壽三方坐上談判桌？李四川說，三方的協調北市府在這5個月，其實已協調好幾次。原則上最大問題還是合意解約的價錢，市府一直要求新壽能夠報出來，如果不能報出來，就沒有辦法坐下來再來談，這個大概是合意解約的困難。

李四川今也說明輝達的態度，李說，輝達不可能直接把錢匯給新壽，因為一個標地物，不可能輝達付給新壽一筆錢，又跟市政府簽約，又要付給市政府一筆錢，一個標地要出兩方的價錢，輝達有它的困難。