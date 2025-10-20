面對輝達用地爭議 李四川「游刃有餘」笑稱：備案比T17、18更大

針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，讓經濟部與台北市政府24日要提出備案。台北市副市長李四川20日上午透露還有C計畫與D計畫。他說，「我們選擇的地一定會比T17、T18 加起來更大」，如果中央能夠協助，都市計畫變更快一點，所有程序應該也會在T17、T18一樣的時間交地，而且權利金原則上換算下來也會比T17、T18還便宜。

經過五個多月的協調，現在同時又要肩負找尋備案用地。李四川面對現在時下「匆匆容容」哽，他笑稱自己是「游刃有餘」。

原先外界相當不看好北士科T12與周邊私有地的備案，唱衰土地整合有疑慮。但李四川正面回應，目前T12的整合沒有問題，大致已經完成私人土地的部分；松南營區這一個部分，原則上會配合中央，若輝達要的是兩塊地，台北市政府一定會配合中央一起給輝達做評估。

被問到「秘密基地」問題，李四川也說，沒有什麼所謂的秘密基地，也沒有公布的基地，媒體稱之為「秘密基地」，但其實不止台北市政府，也有很多私人地主主動提供土地給市府，像大同公司等大概都想要提出方案，會全部在24日之前一定會提供給輝達。

但被問到備案是否包含其餘未曝光的大面積基地，李四川也透露「其餘部分也都在準備中」，這部分稍微保密一下，因為還在跟輝達確認土地，若確定後會對外先說明。也就是除了B計畫、還有C計畫與D計畫，但「目前還不能講」，最終還是讓輝達去做選擇，如果確定之後再對外說明。