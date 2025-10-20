輝達進駐…被問王世堅金句 李四川笑回：我是游刃有餘

輝達進駐北士科T17、18協商陷僵局，昨傳新壽新讓步，不堅持先協調委員會，但前提要市府同意由新壽直接和輝達協商補償金，北市副市長李四川今被問，覺得新壽真有讓步？李表示還是原地打轉。

媒體今也引用王世堅金句問李四川「有覺得從從容容、游刃有餘？」李回「我是游刃有餘。」

從輝達執行長黃仁勳今年5月宣布希望落腳北士科T1718，北市府與新壽協商至今仍卡關，9月底新壽與輝達MOU到期失效後，北市府不僅提出備案，李四川上周日也宣布啟動與新壽合意終止契約，不過至今陷入僵局。

李四川今天上午接受媒體聯訪說明輝達案最新進度，對於傳出新壽的所謂「新讓步」，李被問有覺得這樣真的算讓步？還是其實都還在原地打轉？李四川說，這還是原地打轉，原則上，市府已經表達很清楚，不管從市政府或從輝達的角度，這5個月三方坐下來談時，都已經表達清楚，原則上輝達是希望對口市政府。

李四川說，目前輝達只願意由市政府收回T1718土地，新壽要解約的條件，只要報給市政府，市府也會建立由三方包括會計師公會、律師公會、估價師公會來做審查鑑定，如果合理解約金北市府就會報議會，如果這部分能夠往前走，原則上就可以解決現在的僵局。

李說，還是必須回到契約協調，但新壽沒有提出金額，市府就不知道怎麼協調，這大概是北市府的困難。不過李四川提到合意解約之所以陷入僵局的困難，受訪前，李四川也被問立委王世堅的金句「是否從從容容、游刃有餘？」李四川則笑回「我是游刃有餘。」