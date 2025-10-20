新壽盼直接與輝達談補償金 李四川：不可能

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市副市長李四川上午於台北市政府一樓接受媒體訪問。記者曾原信／攝影
針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，傳出新壽盼直接與輝達對接補償金？台北市副市長李四川20日上午再度重申，「輝達不可能直接把錢匯給新壽」，因為一個標的物不可能讓輝達同時付給新壽一筆錢，又再付給市政府，「對一個標的就要出兩筆價錢」，這是輝達目前的顧慮。

李四川上午接受聯訪時表示，到目前為止，台北市政府尚未接到新壽的回覆，輝達先前在與新壽洽談MOU到後來已經談得很清楚，希望能夠由市政府收回這一塊土地，直接專案設定給輝達只用，所以台北市政府7月就已經報內政部，希望能夠依照條例，原則上能夠直接專案設定給輝達，相關辦法也修正完畢，並經過行政院的核定，原則上現在就等如果新壽願意與北市府合意解約，就可以直接設定給輝達。

另外，傳出新壽盼可以與北市府、輝達三方詳談合議解約一事。李四川強調，過去五個月已經協調了好幾次，原則上最大的問題還是合意解約的價錢，北市府一直要求新壽把金額提出來，如果不能提出來，就沒有辦法坐下來再看談，這大概目前遇到的困難。

另外，新壽對外宣稱不願意台北市府出一毛錢，希望能直接與輝達協商補償金。李四川強調，針對協商補償金的情況，輝達不可能直接把錢匯給新壽，因為原則上這種狀況，一個標的物不可能讓輝達同時付給新壽一筆錢，又再付給市政府一筆錢，「一個標的就要出兩筆價錢，這是輝達目前的顧慮」。

