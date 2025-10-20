李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「容我稍微保密一下，我們還是跟輝達看該有的土地，如果這些土地確定，我就會對外宣布？」李四川證實，北市府不僅只有兩個備案，還有其他備案。記者曾原信/攝影

輝達進駐北士科T17、18協商持續陷入僵局，北市副市長李四川今天證實，北市府提出的其他土地備案，除了T12、松南營區，還有計畫C、計畫D等。李證實，北市府現在有帶輝達看目前媒體未曝光的土地，「還是希望輝達留在台北市，北市府還是給輝達選擇，如果確定，北市府再對外宣布。」

北市府與新壽協商T1718合意終止契約卡關，因新壽希望直接與輝達談解約金，不過北市府直言輝達現在只願意對口北市府，也就是新壽與北市府合意終止契約，將土地還給北市府，再由北市府專案地上權給輝達。

李四川今天上午接受媒體聯訪，對於傳出北市府備案還有其他「秘密基地」？李四川今天證實，但沒有所謂的秘密基地，北市府的備案，不僅有北市府的地、也有很多私人土地主動提供給北市府，像大同公司等，北市府會匯整在24日之前，提供給輝達。

李四川也提到，包括T12、松南營區，還有其他基地，北市府在24日都會提供給輝達，李也提到T12進度，現在整合沒有問題，包括私人土地大概已整合好；而松南部分，原則上如果輝達要，北市府一定會配合，跟中央一起給輝達選擇；其餘部分，北市府也都會做準備。

「容我稍微保密一下，我們還是跟輝達看該有的土地，如果這些土地確定，我就會對外宣布」，李四川證實，北市府不僅只有兩個備案，還有其他備案。至於T12，李說，輝達也都不排斥，就等經濟部與北市府提供的備案，輝達都會一一去看，再來做最後決定。

李四川提到，北市府提出備案選擇的地，絕對會比T17、18加起來大，如果中央能協助都市計畫變更快一點，所有的程序會跟T17、18一樣時間加給輝達，權利金也會比T17、18便宜。

「容我稍微保密一下，我們還是跟輝達看該有的土地，如果這些土地確定，我就會對外宣布？」李四川證實，北市府不僅只有兩個備案，還有其他備案。記者曾原信/攝影

