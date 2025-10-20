影／輝達北士科用地僵局 李四川：等新壽合意解約
台北市副市長李四川上午於台北市政府一樓接受訪問，針對輝達北士科用地僵局，李四川表示待新光人壽合意解約，就可以將土地設定給輝達。
李四川指目前還未接到新壽的回函，新壽表示要跟輝達談，但之前的MOU已經談得很清楚，輝達希望能夠直接對市政府，由市政府收回土地直接設定給輝達。李四川表示，台北市政府已經於七月報內政部希望依土徵條例直接將土地設定給輝達，所有辦法已修正完畢，也經過行政院核定，目前就待新壽與北市府合意解約。
