關鍵一周！輝達進駐北士科用地 新壽擬三方協商

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18案，距離廿四日的攤牌時刻來到關鍵一周。據了解，新光人壽內部正在評估可以「不違約、不圖利」的前提下，化解爭議的「三方協商」路徑。構想為由新壽、北市府與輝達共同討論補償條件，甚至由新壽與輝達洽談，等新壽與市府合意解約後，市府再重新設定地上權給輝達。此舉可讓新壽不至於背信、輝達順利進駐、市府重新設定沒有圖利風險，作為北士科案可能的突破方向。

新壽：沒談成回歸原規畫

不過，知情人士也說，如果最後沒能談成，市府和輝達談妥別的地塊，新壽也樂觀其成，Ｔ17、18會回歸原先規畫。

台北市副市長李四川昨說，新壽提出希望直接和輝達協商補償金，但這些先前都已談過，答案是「不可行」，輝達希望對口北市府，唯一的解方是新壽與市府合意終止契約，再設定專案地上權給輝達，這早就研議過，新壽也很清楚。

台北市法務局長連堂凱說，無論輝達落腳何處，Ｔ17、Ｔ18都會回歸原契約，因新壽工程進度嚴重落後，履約狀況不佳，除非工程進度上有重大突破，否則市府不會同意在「新新併」之後更換法人，新壽成消滅公司，就依程序啟動解約。

根據新壽內部構想，整體流程將以「三方協商→新壽與市府合意解約→市府重新設定地上權予輝達」為主軸。此舉不僅讓新壽能合法退出契約、避免股東疑慮，市府也能藉由重新設定地上權維持程序正當，輝達則得以順利落腳北士科。

知情人士指出，這條「三方協商＋合意解約」路徑，是在市府最後期限逼近下提出的務實方案。「時間不多了，這一周是關鍵，新壽希望能讓三方正式坐下來談」。

據悉，新壽內部對於輝達落地態度依然正面，然而，確實有股東要求經營層要「守住合理利益」，這也是新壽即便有合作意願，可是不能輕易讓步的原因。

新壽表示，無論最後在價格或補償條件的協商結果如何，最重要的是市政府、新壽與輝達能夠真正面對面討論彼此需求。若市府不願啟動協調委員會，亦可透過其他機制或平台展開協商，「只要能坐下來談，才能找到兼顧各方的解法」。

李四川否認輝達允改Ｔ12

由於輝達落腳Ｔ17、18卡關，傳出輝達已同意改到北士科Ｔ12。李四川昨說，「沒有這回事」，輝達只是表態不見得非Ｔ17、Ｔ18不可；北市府已對新壽下通牒，新壽廿四日未回覆，將啟動備案。而李四川日前與輝達會商，已提出Ｔ12及松南營區兩備案供輝達參考。

此外，新壽母公司台新新光金控也重申，沒有意願、也不打算向市政府拿任何一毛錢。若最終能由輝達承擔補償金、以市場化方式完成解約，將可兼顧企業誠信與政府程序正義，也讓爭議平和落幕。